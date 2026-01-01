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Equipació de porter Stadium París Saint-Germain 2026/27 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a - Negre/Blanc

Materials reciclats

Equipació de porter Stadium París Saint-Germain 2026/27

Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a

89,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Equipa't com el porter del teu equip preferit amb aquesta samarreta de rèplica París Saint-Germain. La nostra col·lecció Stadium combina detalls que imiten el disseny original amb una tecnologia que gestiona la suor per preparar-te per al joc amb un look inspirat en el teu equip preferit.


  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: II3616-011

Equipació de porter Stadium París Saint-Germain 2026/27

89,99 €

Equipa't com el porter del teu equip preferit amb aquesta samarreta de rèplica París Saint-Germain. La nostra col·lecció Stadium combina detalls que imiten el disseny original amb una tecnologia que gestiona la suor per preparar-te per al joc amb un look inspirat en el teu equip preferit.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • El disseny Replica imita l'equipació que porten els jugadors professionals.

Detalls del producte

  • Disseny Replica
  • 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: II3616-011

Talles i ajustos

    • La model de la fotografia porta una talla M i fa 137 cm d'alçada
    • El model de la fotografia porta una talla M i fa 140 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Equipació de porter Stadium París Saint-Germain 2026/27 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a

    Equipació de porter Stadium París Saint-Germain 2026/27

    89,99 €

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