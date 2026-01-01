Materials reciclats
Equipació de porter Stadium Inter Milan 2026 SE
Samarreta de futbol Replica Nike ACG Dri-FIT - Home
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Per primera vegada, ACG porta l'Inter Milan fora del camp, concretament als Alps. Aquesta samarreta tipus rèplica, inspirada en la connexió entre els milanesos i l'aire lliure, et permet retre homenatge al teu club a qualsevol altitud. Si el cim és alt, posa't una jaqueta per sobre.
- Color mostrat: Blanc/Blanc/Hyper Blue
- Model: IB3145-100
Equipació de porter Stadium Inter Milan 2026 SE
Per primera vegada, ACG porta l'Inter Milan fora del camp, concretament als Alps. Aquesta samarreta tipus rèplica, inspirada en la connexió entre els milanesos i l'aire lliure, et permet retre homenatge al teu club a qualsevol altitud. Si el cim és alt, posa't una jaqueta per sobre.
Transpirabilitat total
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
Inspiració en les equipacions professionals
La nostra col·lecció Stadium combina detalls que imiten el disseny original amb una tecnologia que capil·laritza la suor per preparar-te per al joc amb un look inspirat en el teu equip preferit.
Detalls del producte
- Disseny Replica
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Blanc/Blanc/Hyper Blue
- Model: IB3145-100
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Equipació de porter Stadium Inter Milan 2026 SE