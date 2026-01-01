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Equipació de porter Stadium Anglaterra 2026 Samarreta de futbol de màniga curta Replica Nike Dri-FIT - Home - Astronomy Blue/Negre/Blanc

Materials reciclats

Equipació de porter Stadium Anglaterra 2026

Samarreta de futbol Replica de màniga curta Nike Dri-FIT - Home

109,99 €
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Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Els porters mereixen el seu moment de protagonisme. El seu Passeig de la Fama. Aquesta col·lecció farà brillar amb llum pròpia tots els bloquejadors de xuts que tenen el coratge de protegir la porteria. Equipa't com el porter de la teva selecció amb aquesta samarreta rèplica de la selecció anglesa.


  • Color mostrat: Astronomy Blue/Negre/Blanc
  • Model: IB5295-489

Equipació de porter Stadium Anglaterra 2026

109,99 €

Els porters mereixen el seu moment de protagonisme. El seu Passeig de la Fama. Aquesta col·lecció farà brillar amb llum pròpia tots els bloquejadors de xuts que tenen el coratge de protegir la porteria. Equipa't com el porter de la teva selecció amb aquesta samarreta rèplica de la selecció anglesa.

Transpirabilitat total

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Inspiració en les equipacions professionals

La nostra col·lecció Stadium combina detalls que imiten el disseny original amb una tecnologia que capil·laritza la suor per preparar-te per al joc amb un look inspirat en el teu equip preferit.

Detalls del producte

  • Disseny Replica
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Astronomy Blue/Negre/Blanc
  • Model: IB5295-489

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Equipació de porter Stadium Anglaterra 2026 Samarreta de futbol de màniga curta Replica Nike Dri-FIT - Home

    Equipació de porter Stadium Anglaterra 2026

    109,99 €

    Completa el look

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