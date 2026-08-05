Entrenament Espanya Samarreta de bàsquet Nike Dri-FIT - Home

Hangs really well on my bod
BrianL144187971
Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
L'equip ho és tot per a tu i sents un orgull immens quan representes el teu país. Amb aquesta samarreta suau i lleugera, tothom tindrà clar que formes part de l'afició.
Entrenament Espanya
L'equip ho és tot per a tu i sents un orgull immens quan representes el teu país. Amb aquesta samarreta suau i lleugera, tothom tindrà clar que formes part de l'afició.
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Hangs really well on my bod
BrianL144187971
Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.
Entrenament Espanya