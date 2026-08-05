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Entrenament Espanya Samarreta de bàsquet Nike Dri-FIT - Home - Gym Red/Gym Red/Tour Yellow

Materials reciclats

Entrenament Espanya

Samarreta Nike Dri-FIT de bàsquet - Home

34,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

L'equip ho és tot per a tu i sents un orgull immens quan representes el teu país. Amb aquesta samarreta suau i lleugera, tothom tindrà clar que formes part de l'afició.


  • Color mostrat: Gym Red/Gym Red/Tour Yellow
  • Model: FQ3676-687

Entrenament Espanya

34,99 €

L'equip ho és tot per a tu i sents un orgull immens quan representes el teu país. Amb aquesta samarreta suau i lleugera, tothom tindrà clar que formes part de l'afició.

Avantatges

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Gym Red/Gym Red/Tour Yellow
  • Model: FQ3676-687

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Hangs really well on my bod

    BrianL144187971

    Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.

Entrenament Espanya Samarreta de bàsquet Nike Dri-FIT - Home

Entrenament Espanya

34,99 €

Completa el look

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