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Materials reciclats
Nike Energy
Samarreta de tirants - Dona
119,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Aquesta samarreta de tirants amb capes d'ajust entallat està confeccionada amb un teixit lleuger i elàstic i proporciona una gran comoditat.
- Color mostrat: Negre
- Model: IO1985-010
Nike Energy
119,99 €
Aquesta samarreta de tirants amb capes d'ajust entallat està confeccionada amb un teixit lleuger i elàstic i proporciona una gran comoditat.
Detalls del producte
- 94 % polièster, 6 % elastà.
- Ajust cenyit
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre
- Model: IO1985-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla L i fa 174 cm d'alçada
- Ajust cenyit: adaptat a la forma del cos
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Energy
119,99 €