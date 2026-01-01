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Nike Energy Samarreta de tirants - Dona - Negre

Materials reciclats

Nike Energy

Samarreta de tirants - Dona

119,99 €
Negre
Phantom
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta samarreta de tirants amb capes d'ajust entallat està confeccionada amb un teixit lleuger i elàstic i proporciona una gran comoditat.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: IO1985-010

Nike Energy

119,99 €

Aquesta samarreta de tirants amb capes d'ajust entallat està confeccionada amb un teixit lleuger i elàstic i proporciona una gran comoditat.

Detalls del producte

  • 94 % polièster, 6 % elastà.
  • Ajust cenyit
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: IO1985-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla L i fa 174 cm d'alçada
    • Ajust cenyit: adaptat a la forma del cos
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Energy Samarreta de tirants - Dona

    Nike Energy

    119,99 €

    Completa el look

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