Nike Energy Samarreta de futbol de màniga llarga Dri-FIT - Home

loose thread
Joo188740778
Nice style but the thread is already coming apart on the black stripe area. Initially, I thought it was small stain... its small but now Im scared to wash or wear ii. Ive worn it maybe three times total. disappointed.
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Nike va revolucionar el món del futbol fa 30 anys. Aquesta samarreta, amb un teixit que capil·laritza la suor, té els mateixos detalls que els dissenys atemporals de mitjans dels anys noranta, però amb la tecnologia necessària per adaptar-se al joc actual.
Nike Energy
Nike va revolucionar el món del futbol fa 30 anys. Aquesta samarreta, amb un teixit que capil·laritza la suor, té els mateixos detalls que els dissenys atemporals de mitjans dels anys noranta, però amb la tecnologia necessària per adaptar-se al joc actual.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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1 estrella
loose thread
Joo188740778
Nice style but the thread is already coming apart on the black stripe area. Initially, I thought it was small stain... its small but now Im scared to wash or wear ii. Ive worn it maybe three times total. disappointed.
Nike Energy