triangle, start, resume, beginVideo
 
Imatge 1 de 6
Nike Energy Samarreta de futbol de màniga llarga Dri-FIT - Home - Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White

Materials reciclats

Nike Energy

Samarreta de futbol de màniga llarga Dri-FIT - Home

30 % de descompte
Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
Pink Foam/Off Noir/Summit White/Summit White
Team Red/Off Noir/Summit White/Summit White
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

Nike va revolucionar el món del futbol fa 30 anys. Aquesta samarreta, amb un teixit que capil·laritza la suor, té els mateixos detalls que els dissenys atemporals de mitjans dels anys noranta, però amb la tecnologia necessària per adaptar-se al joc actual.


  • Color mostrat: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
  • Model: IF1532-121

Nike Energy

30 % de descompte

Nike va revolucionar el món del futbol fa 30 anys. Aquesta samarreta, amb un teixit que capil·laritza la suor, té els mateixos detalls que els dissenys atemporals de mitjans dels anys noranta, però amb la tecnologia necessària per adaptar-se al joc actual.

Detalls del producte

  • Ajust relaxat
  • Etiqueta teixida
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
  • Model: IF1532-121

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (1)

1 estrella

  • loose thread

    Joo188740778

    Nice style but the thread is already coming apart on the black stripe area. Initially, I thought it was small stain... its small but now Im scared to wash or wear ii. Ive worn it maybe three times total. disappointed.

Nike Energy Samarreta de futbol de màniga llarga Dri-FIT - Home

Nike Energy

30 % de descompte

Completa el look

Item 3 of 21