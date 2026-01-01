Materials reciclats
Nike Energy
Samarreta de futbol de màniga curta Dri-FIT - Home
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 50 %.
Nike va revolucionar el món del futbol fa 30 anys. Aquesta samarreta, amb un teixit que capil·laritza la suor, té els mateixos detalls que els dissenys atemporals de mitjans dels anys noranta, però amb la tecnologia necessària per adaptar-se al joc actual.
- Color mostrat: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
- Model: IF1534-121
Nike Energy
Nike va revolucionar el món del futbol fa 30 anys. Aquesta samarreta, amb un teixit que capil·laritza la suor, té els mateixos detalls que els dissenys atemporals de mitjans dels anys noranta, però amb la tecnologia necessària per adaptar-se al joc actual.
Detalls del producte
- Coll i punys de canalé
- Etiqueta teixida
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
- Model: IF1534-121
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 184 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike Energy.
Nike Energy