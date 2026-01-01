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Nike Energy Pantalons de futbol de teixit Woven Repel - Nen/a - Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue

Materials reciclats

Nike Energy

Pantalons de futbol de teixit Woven Repel - Nen/a

64,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

Nike va revolucionar el món del futbol fa 30 anys. Aquests pantalons repel·lents a l'aigua tenen els mateixos detalls que els dissenys intemporals de mitjans dels anys 90, però amb la tecnologia necessària per adaptar-se al joc d'avui en dia.


  • Color mostrat: Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue
  • Model: IO5794-410

Nike Energy

64,99 €

Nike va revolucionar el món del futbol fa 30 anys. Aquests pantalons repel·lents a l'aigua tenen els mateixos detalls que els dissenys intemporals de mitjans dels anys 90, però amb la tecnologia necessària per adaptar-se al joc d'avui en dia.

Detalls del producte

  • Logotip Swoosh brodat
  • 85 % polièster, 15 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue
  • Model: IO5794-410

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 135 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Nike Energy Pantalons de futbol de teixit Woven Repel - Nen/a

    Nike Energy

    64,99 €

    Completa el look

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