Nike Dura Feel 10
Guant de golf (talla estàndard, mà esquerra) (paquet de tres)
El guant de golf Nike Dura Feel 10 combina pell sintètica lleugera al palmell per oferir-te la millor subjecció i teixit elàstic al dors perquè puguis moure't còmodament amb cada swing. Aquesta versió actualitzada té un reforç a la zona del palmell i el polze per a una durabilitat addicional on més cal.
- Color mostrat: Blanc perla/Blanc perla/Negre
- Model: IO1741-284
Nike Dura Feel 10
El guant de golf Nike Dura Feel 10 combina pell sintètica lleugera al palmell per oferir-te la millor subjecció i teixit elàstic al dors perquè puguis moure't còmodament amb cada swing. Aquesta versió actualitzada té un reforç a la zona del palmell i el polze per a una durabilitat addicional on més cal.
Avantatges
- Palmell i polze de pell sintètica de primera qualitat per garantir una subjecció estable del pal i un control fiable del swing.
- Teixit elàstic al dors perquè puguis moure't amb total llibertat.
Detalls del producte
- Palmell: 60 % pell de poliuretà, 30 % polièster, 10 % nylon. Dors: 50 % pell de poliuretà, 45 % polièster, 5 % elastà. Altres: 40 % polièster, 32 % pell de poliuretà, 18 % nylon, 10 % elastà.
- Rentar a mà
- Producte importat
- Color mostrat: Blanc perla/Blanc perla/Negre
- Model: IO1741-284
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Dura Feel 10