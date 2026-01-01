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Nike Dura Feel 10 Guant de golf (talla estàndard, mà esquerra) (paquet de tres) - Blanc perla/Blanc perla/Negre

Nike Dura Feel 10

Guant de golf (talla estàndard, mà esquerra) (paquet de tres)

39,99 €
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El guant de golf Nike Dura Feel 10 combina pell sintètica lleugera al palmell per oferir-te la millor subjecció i teixit elàstic al dors perquè puguis moure't còmodament amb cada swing. Aquesta versió actualitzada té un reforç a la zona del palmell i el polze per a una durabilitat addicional on més cal.


  • Color mostrat: Blanc perla/Blanc perla/Negre
  • Model: IO1741-284

Nike Dura Feel 10

39,99 €

El guant de golf Nike Dura Feel 10 combina pell sintètica lleugera al palmell per oferir-te la millor subjecció i teixit elàstic al dors perquè puguis moure't còmodament amb cada swing. Aquesta versió actualitzada té un reforç a la zona del palmell i el polze per a una durabilitat addicional on més cal.

Avantatges

  • Palmell i polze de pell sintètica de primera qualitat per garantir una subjecció estable del pal i un control fiable del swing.
  • Teixit elàstic al dors perquè puguis moure't amb total llibertat.

Detalls del producte

  • Palmell: 60 % pell de poliuretà, 30 % polièster, 10 % nylon. Dors: 50 % pell de poliuretà, 45 % polièster, 5 % elastà. Altres: 40 % polièster, 32 % pell de poliuretà, 18 % nylon, 10 % elastà.
  • Rentar a mà
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blanc perla/Blanc perla/Negre
  • Model: IO1741-284

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Dura Feel 10 Guant de golf (talla estàndard, mà esquerra) (paquet de tres)

    Nike Dura Feel 10

    39,99 €

    Completa el look

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