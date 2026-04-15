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Nike Dura Feel 10 Guant de golf (mà esquerra) - Dona - Blanc perla/Blanc perla/Negre

Nike Dura Feel 10

Guant de golf (mà esquerra) - Dona

14,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

El guant de golf Nike Dura Feel 10 presenta una confecció de pell sintètica lleugera al palmell per oferir una adherència segura, així com un teixit elàstic a la part posterior de la mà per afavorir un moviment natural en cada swing. Aquesta versió actualitzada té un reforç a la zona del palmell i el polze per a una durabilitat addicional on més cal.


  • Color mostrat: Blanc perla/Blanc perla/Negre
  • Model: DR5137-284

Nike Dura Feel 10

14,99 €

El guant de golf Nike Dura Feel 10 presenta una confecció de pell sintètica lleugera al palmell per oferir una adherència segura, així com un teixit elàstic a la part posterior de la mà per afavorir un moviment natural en cada swing. Aquesta versió actualitzada té un reforç a la zona del palmell i el polze per a una durabilitat addicional on més cal.

Avantatges

  • Perforacions als dits i al polze per optimitzar la circulació de l'aire i mantenir la frescor a les mans.
  • Tancament amb pestanya en angle per regular l'ajust.

Detalls del producte

  • Palmell: 60 % pell de poliuretà, 30 % polièster, 10 % nylon. Dors: 50 % pell de poliuretà, 45 % polièster, 5 % elastà. Altres: 40 % polièster, 32 % pell de poliuretà, 18 % nylon, 10 % elastà.
  • Rentar a mà
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blanc perla/Blanc perla/Negre
  • Model: DR5137-284

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (5)

3.6 estrelles

  • Luva sintética golf

    ritap238325579

    Boa tamanho certo

  • Mislead

    kyler401860166

    It is a female glove, which is not stated anywhere. Ended up giving the glove away and buying a new one from the pro shop over my holiday.

  • FEMALE GOLF GLOVE!

    Baljit

    THIS IS A FEMALE GOLF GLOVE! it doesn’t say that anywhere when ordering so watch out! Nike please make it clear on the website and during sizing options that this is a female glove.

Nike Dura Feel 10 Guant de golf (mà esquerra) - Dona

Nike Dura Feel 10

14,99 €

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