Nike Dura Feel 10 Guant de golf (mà esquerra) - Dona

Luva sintética golf
ritap238325579
Boa tamanho certo
El guant de golf Nike Dura Feel 10 presenta una confecció de pell sintètica lleugera al palmell per oferir una adherència segura, així com un teixit elàstic a la part posterior de la mà per afavorir un moviment natural en cada swing. Aquesta versió actualitzada té un reforç a la zona del palmell i el polze per a una durabilitat addicional on més cal.
Nike Dura Feel 10
El guant de golf Nike Dura Feel 10 presenta una confecció de pell sintètica lleugera al palmell per oferir una adherència segura, així com un teixit elàstic a la part posterior de la mà per afavorir un moviment natural en cada swing. Aquesta versió actualitzada té un reforç a la zona del palmell i el polze per a una durabilitat addicional on més cal.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
3.6 estrelles
Luva sintética golf
ritap238325579
Boa tamanho certo
Mislead
kyler401860166
It is a female glove, which is not stated anywhere. Ended up giving the glove away and buying a new one from the pro shop over my holiday.
FEMALE GOLF GLOVE!
Baljit
THIS IS A FEMALE GOLF GLOVE! it doesn’t say that anywhere when ordering so watch out! Nike please make it clear on the website and during sizing options that this is a female glove.
Nike Dura Feel 10