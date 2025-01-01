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Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set Kit de construcció amb una minifigureta exclusiva - Gym Red/Blanc

Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set

Kit de construcció amb una minifigureta exclusiva

39,99 €
TALLA ÚNICA
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Posa fil a l'agulla i deixa volar la teva imaginació. Mostra els teus trucs més impressionants (i el teu estil Nike) amb l'ajuda d'unes Nike Dunk increïbles. Aquest kit de la col·lecció Nike x LEGO® t'ofereix un control total de la pista perquè t'apropis a la cistella des tots els angles amb la minifigureta LEGO® o perquè les Nike Dunk t'impulsin cap al teu objectiu. Crea el teu propi estil de joc per impressionar tothom.


  • Color mostrat: Gym Red/Blanc
  • Model: LE1002-687

Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set

39,99 €

Posa fil a l'agulla i deixa volar la teva imaginació. Mostra els teus trucs més impressionants (i el teu estil Nike) amb l'ajuda d'unes Nike Dunk increïbles. Aquest kit de la col·lecció Nike x LEGO® t'ofereix un control total de la pista perquè t'apropis a la cistella des tots els angles amb la minifigureta LEGO® o perquè les Nike Dunk t'impulsin cap al teu objectiu. Crea el teu propi estil de joc per impressionar tothom.

Avantatges

  • El conjunt inclou un fons de grafiti, una cistella, una pista i unes minisabatilles Nike Dunk extraïbles.
  • La minifigureta LEGO® exclusiva ve amb l'equipació de la col·lecció Nike x LEGO® i inclou dos caps per triar.
  • Les sabatilles Nike Dunk construïbles tenen una funció especial que les impulsa cap endavant per simular una esmaixada.
  • El joc està pensat per ser una peça de col·leccionista i convertir la diversió de la pista en un detall decoratiu.

Detalls del producte

  • Producte dissenyat per a persones de més de 10 anys
  • Advertència: perill d'asfíxia. No és adequat per a nens i nenes menors de 3 anys.
  • 16 cm d'alçària x 17 cm d'amplada x 13 cm de profunditat
  • 454 peces
  • Color mostrat: Gym Red/Blanc
  • Model: LE1002-687

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set Kit de construcció amb una minifigureta exclusiva

    Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set

    39,99 €

    Completa el look

    Trucs increïbles en versió mini

    Una assistència llegendària per als teus millors trucs. Construeix el teu model èpic i explora tots els angles de la cistella amb la minifigura LEGO®.

    Preparats per al llançament

    Les sabatilles Nike Dunk construïbles inclouen una palanca que impulsa la minifigura cap endavant per ajudar-la a encistellar amb el màxim estil.

    Minifigura exclusiva LEGO®

    Personalitza el teu personatge de la col·lecció Nike x LEGO®: pots triar entre dos caps amb molta personalitat.

    LEGO, el logotip de LEGO i la minifigura són marques registrades de The LEGO Group. ©2025 The LEGO Group. Tots els drets reservats.