Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set
Kit de construcció amb una minifigureta exclusiva
Posa fil a l'agulla i deixa volar la teva imaginació. Mostra els teus trucs més impressionants (i el teu estil Nike) amb l'ajuda d'unes Nike Dunk increïbles. Aquest kit de la col·lecció Nike x LEGO® t'ofereix un control total de la pista perquè t'apropis a la cistella des tots els angles amb la minifigureta LEGO® o perquè les Nike Dunk t'impulsin cap al teu objectiu. Crea el teu propi estil de joc per impressionar tothom.
- Color mostrat: Gym Red/Blanc
- Model: LE1002-687
Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set
Posa fil a l'agulla i deixa volar la teva imaginació. Mostra els teus trucs més impressionants (i el teu estil Nike) amb l'ajuda d'unes Nike Dunk increïbles. Aquest kit de la col·lecció Nike x LEGO® t'ofereix un control total de la pista perquè t'apropis a la cistella des tots els angles amb la minifigureta LEGO® o perquè les Nike Dunk t'impulsin cap al teu objectiu. Crea el teu propi estil de joc per impressionar tothom.
Avantatges
- El conjunt inclou un fons de grafiti, una cistella, una pista i unes minisabatilles Nike Dunk extraïbles.
- La minifigureta LEGO® exclusiva ve amb l'equipació de la col·lecció Nike x LEGO® i inclou dos caps per triar.
- Les sabatilles Nike Dunk construïbles tenen una funció especial que les impulsa cap endavant per simular una esmaixada.
- El joc està pensat per ser una peça de col·leccionista i convertir la diversió de la pista en un detall decoratiu.
Detalls del producte
- Producte dissenyat per a persones de més de 10 anys
- Advertència: perill d'asfíxia. No és adequat per a nens i nenes menors de 3 anys.
- 16 cm d'alçària x 17 cm d'amplada x 13 cm de profunditat
- 454 peces
- Color mostrat: Gym Red/Blanc
- Model: LE1002-687
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set
Trucs increïbles en versió mini
Una assistència llegendària per als teus millors trucs. Construeix el teu model èpic i explora tots els angles de la cistella amb la minifigura LEGO®.
Preparats per al llançament
Les sabatilles Nike Dunk construïbles inclouen una palanca que impulsa la minifigura cap endavant per ajudar-la a encistellar amb el màxim estil.
Minifigura exclusiva LEGO®
Personalitza el teu personatge de la col·lecció Nike x LEGO®: pots triar entre dos caps amb molta personalitat.
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