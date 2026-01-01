Nike Dunk Low Unlocked By You
Sabatilles personalitzables - Dona
Lleopard, tigre i cocodril... És el moment de dissenyar les Dunk dels teus somnis. Deixa volar la imaginació amb diversos estampats animals texturats en una gamma de colors inspirada en els anys 90. No t'oblidis d'afegir-hi el teu toc personal per completar el disseny.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Model: FJ2256-900
Nike Dunk Low Unlocked By You
Lleopard, tigre i cocodril... És el moment de dissenyar les Dunk dels teus somnis. Deixa volar la imaginació amb diversos estampats animals texturats en una gamma de colors inspirada en els anys 90. No t'oblidis d'afegir-hi el teu toc personal per completar el disseny.
Defineix la teva plataforma
Tens ant de cocodril, vellut de guepard, estampats de tigre… Tria el teu animal preferit o opta per un look més subtil amb pell clàssica.
Pensa en la sola
Tria entre una sola exterior de goma clàssica o una de translúcida i brillant.
Mostra el teu estil personal
Pots afegir fins a 7 caràcters a la llengüeta perquè la teva creació sigui tan única com tu.
Més avantatges
- La part superior es fa més suau i adquireix un caràcter vintage amb el temps.
- L'entresola d'escuma aporta un amortiment lleuger i reactiu.
- La sola exterior de goma amb el punt de gir clàssic de bàsquet proporciona més durabilitat i tracció.
Detalls Nike By You
- Els nostres Members són únics, igual que les teves sabatilles. Cada parell està confeccionat a mà, un per un. Les coses bones es fan esperar.
- Les teves inicials? Potser un sobrenom? O alguna cosa que et defineixi completament? Incorpora un toc personal amb una inscripció personalitzable a les teves sabatilles. A més, el teu nom és a la capsa.
- Amb la nostra eina de creació en 3D, pots veure la teva creació cobrar vida mentre experimentes amb tota mena d'opcions de disseny.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Model: FJ2256-900
Nike Dunk
La influència de les Nike Dunk tant a les pistes de bàsquet com al món de l'skateboard és innegable. Les Nike Dunk es van llançar originàriament l'any 1985 com a sabatilles de bàsquet, però la seva sola plana i amb adherència era perfecta per a la comunitat oblidada dels skaters. Les dècades d'incomptables combinacions de colors Dunk descobreixen una subcultura que clama creativitat i funcionalitat per continuar representant l'esperit dels skaters d'arreu del món.
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Dunk Low Unlocked By You
Més informació
Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.