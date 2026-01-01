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Nike Dunk Low Unlocked By You Sabatilles personalitzables - Multicolor/Multicolor/Multicolor

Nike Dunk Low Unlocked By You

Sabatilles personalitzables

159,99 €
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Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Lleopard, tigre i cocodril... És el moment de dissenyar les Dunk dels teus somnis. Deixa volar la imaginació amb diversos estampats animals texturats en una gamma de colors inspirada en els anys 90. No t'oblidis d'afegir-hi el teu toc personal per completar el disseny.


  • Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor
  • Model: FJ2253-900

Nike Dunk Low Unlocked By You

159,99 €

Lleopard, tigre i cocodril... És el moment de dissenyar les Dunk dels teus somnis. Deixa volar la imaginació amb diversos estampats animals texturats en una gamma de colors inspirada en els anys 90. No t'oblidis d'afegir-hi el teu toc personal per completar el disseny.

Defineix la teva plataforma

Tens ant de cocodril, vellut de guepard, estampats de tigre… Tria el teu animal preferit o opta per un look més subtil amb pell clàssica.

Pensa en la sola

Tria entre una sola exterior de goma clàssica o una de translúcida i brillant.

Mostra el teu estil personal

Afegeix fins a 7 caràcters a la llengüeta per fer que aquesta peça sigui teva única.

Més avantatges

  • La part superior es fa més suau i adquireix un caràcter vintage amb el temps.
  • L'entresola d'escuma aporta un amortiment lleuger i reactiu.
  • La sola exterior de goma amb el punt de gir clàssic de bàsquet proporciona més durabilitat i tracció.

Detalls Nike By You

  • Els nostres Members són únics, igual que les teves sabatilles. Cada parell està confeccionat a mà, un per un. Les coses bones es fan esperar.
  • Les teves inicials? Potser un sobrenom? O alguna cosa que et defineixi completament? Incorpora un toc personal amb una inscripció personalitzable a les teves sabatilles. A més, el teu nom és a la capsa.
  • Amb la nostra eina de creació en 3D, pots veure la teva creació cobrar vida mentre experimentes amb tota mena d'opcions de disseny.
  • Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor
  • Model: FJ2253-900

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Dunk Low Unlocked By You Sabatilles personalitzables

    Nike Dunk Low Unlocked By You

    159,99 €

    Més informació

      Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.

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