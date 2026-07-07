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Nike Dunk Low Retro SE Sabatilles - Home - Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Blanc

Nike Dunk Low Retro SE

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Les Dunk Low Retro combinen materials prèmium i un enconxat suau per oferir una comoditat revolucionària. Les possibilitats que ofereixen aquestes Dunk són infinites. Com les portaràs?


  • Color mostrat: Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Blanc
  • Model: II7078-200

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Les Dunk Low Retro combinen materials prèmium i un enconxat suau per oferir una comoditat revolucionària. Les possibilitats que ofereixen aquestes Dunk són infinites. Com les portaràs?

Avantatges

  • La part superior es va estovant i adquireix un caràcter vintage amb l'ús.
  • L'entresola d'escuma ofereix un amortiment lleuger.
  • La sola exterior de goma amb el punt de gir clàssic proporciona durabilitat, tracció i un look tradicional.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Blanc
  • Model: II7078-200

Enviament i devolucions

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Ressenyes (3)

4.7 estrelles

  • JoaoR346559430

    very nice and good confort

  • R.A.v256688847

    Tijdloos Perfecte schoen voor privé en smart casual zakelijk.

  • stef1508

    Super modèle, très confortable et stylé

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