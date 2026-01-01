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Nike Dunk Low By You Sabatilles personalitzables - Home - Multicolor/Multicolor/Multicolor

Nike Dunk Low By You

Sabatilles personalitzables - Home

139,99 €
Nike Dunk Low By You Sabatilles personalitzables - Home - Multicolor/Multicolor/Multicolor
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Negre i blanc amb el teu estil per tot arreu. Les Dunk no deixen de ser un clàssic, sobretot quan pots personalitzar-les com vulguis. Barreja diverses textures amb pells de cocodril, pitó, estruç, rajada i prèmium i afegeix un toc brillant amb disseny reflector al logotip Swoosh i la veta posterior. Per afegir el toc final, tria entre els colors blanc o negre clàssics per a la sola o un disseny de goma. Les possibilitats que ofereixen aquestes Dunk són infinites. Com les portaràs?


  • Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor
  • Model: IM1408-900

Nike Dunk Low By You

139,99 €

Negre i blanc amb el teu estil per tot arreu. Les Dunk no deixen de ser un clàssic, sobretot quan pots personalitzar-les com vulguis. Barreja diverses textures amb pells de cocodril, pitó, estruç, rajada i prèmium i afegeix un toc brillant amb disseny reflector al logotip Swoosh i la veta posterior. Per afegir el toc final, tria entre els colors blanc o negre clàssics per a la sola o un disseny de goma. Les possibilitats que ofereixen aquestes Dunk són infinites. Com les portaràs?

Defineix la teva plataforma

Les pells rugoses de cocodril, pitó, estruç, rajada i prèmium es poden barrejar de diverses maneres per crear la textura que t'agradi més.

Combinació clàssica

Juga amb els colors blanc i negre per aconseguir un disseny color block totalment personalitzat.

Expressa't

Les teves inicials? Potser un sobrenom? O alguna cosa que et defineixi completament? Afegeix un missatge personal a la veta posterior de fins a cinc caràcters en cada sabatilla.

Més avantatges

  • La part superior es fa més suau i adquireix un caràcter vintage amb el temps.
  • L'entresola d'escuma aporta un amortiment lleuger i reactiu.
  • La sola exterior de goma amb el punt de gir clàssic proporciona durabilitat, tracció i un look tradicional.

Detalls Nike By You

  • Els nostres Members són únics, igual que les teves sabatilles. Cada parell està confeccionat a mà, un per un. Les coses bones es fan esperar.
  • Incorpora un toc personal amb una inscripció personalitzable a les teves sabatilles. A més, el teu nom és a la capsa.
  • Amb la nostra eina de creació en 3D, pots veure la teva creació cobrar vida mentre experimentes amb tota mena d'opcions de disseny.
  • Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor
  • Model: IM1408-900

Nike Dunk

Les Nike Dunk van debutar a les pistes de bàsquet universitàries durant la temporada 1985-1986, nascudes d'una sèrie de combinacions, renovacions i dates límits molt ajustades. Els dissenys College Colors originals eren perfectes per mantenir-te fidel a la teva universitat, però les Dunk no eren gaire populars. Ara bé, gràcies a la manca de popularitat de les sabatilles (i a les soles planes adherents), van captivar la comunitat de skaters. Dècades més tard, aquest model popular per al dia a dia segueix marcant un estil innegable amb un munt de combinacions de colors.

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    Nike Dunk Low By You Sabatilles personalitzables - Home

    Nike Dunk Low By You

    139,99 €

    Més informació

      Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.

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