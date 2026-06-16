Nike Dri-FIT Mànigues lleugeres 2.0

Comfortabel
Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740
De paarse kleur maakt je outfit compleet. Zeer comfortabel en kwalitatief, blijft op z’n plek en je kunt lekker je korte mouwen aan, ook bij minder lekker weer.
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Aquestes mànigues lleugeres incorporen una tecnologia que capil·laritza la suor per mantenir la transpirabilitat, la comoditat i la concentració sense distraccions. També integren una tecnologia UV que reflecteix els raigs ultraviolats per donar-ho tot faci el temps que faci.
Nike Dri-FIT
Aquestes mànigues lleugeres incorporen una tecnologia que capil·laritza la suor per mantenir la transpirabilitat, la comoditat i la concentració sense distraccions. També integren una tecnologia UV que reflecteix els raigs ultraviolats per donar-ho tot faci el temps que faci.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
3.9 estrelles
Comfortabel
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De paarse kleur maakt je outfit compleet. Zeer comfortabel en kwalitatief, blijft op z’n plek en je kunt lekker je korte mouwen aan, ook bij minder lekker weer.
Max185882815
Gut. Rutschen jedoch Richtung Ellenbogen.
Fijne hardloop sleeves
MariaM143403558
Super fijne sleeves, zonder te strakke elastiek bovenaan, ze zitten goed vast, zakken niet zowel tijdens korte als lange runs, heb verschilende nike sleeves gehad, deze is allerbeste
Nike Dri-FIT