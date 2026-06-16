 
Imatge 1 de 1
Nike Dri-FIT Mànigues lleugeres 2.0 - Sapphire/Platejat

Materials reciclats

Nike Dri-FIT

Mànigues lleugeres 2.0

30 % de descompte
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

Aquestes mànigues lleugeres incorporen una tecnologia que capil·laritza la suor per mantenir la transpirabilitat, la comoditat i la concentració sense distraccions. També integren una tecnologia UV que reflecteix els raigs ultraviolats per donar-ho tot faci el temps que faci.


  • Color mostrat: Sapphire/Platejat
  • Model: DX7120-502

Nike Dri-FIT

30 % de descompte

Aquestes mànigues lleugeres incorporen una tecnologia que capil·laritza la suor per mantenir la transpirabilitat, la comoditat i la concentració sense distraccions. També integren una tecnologia UV que reflecteix els raigs ultraviolats per donar-ho tot faci el temps que faci.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • Aquest producte proporciona protecció UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.

Detalls del producte

  • 88 % polièster, 12 % elastà
  • Rentar a màquina
  • Logotip Swoosh reflector
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Producte importat
  • Color mostrat: Sapphire/Platejat
  • Model: DX7120-502

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (8)

3.9 estrelles

  • Comfortabel

    Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740

    De paarse kleur maakt je outfit compleet. Zeer comfortabel en kwalitatief, blijft op z’n plek en je kunt lekker je korte mouwen aan, ook bij minder lekker weer.

  • Max185882815

    Gut. Rutschen jedoch Richtung Ellenbogen.

  • Fijne hardloop sleeves

    MariaM143403558

    Super fijne sleeves, zonder te strakke elastiek bovenaan, ze zitten goed vast, zakken niet zowel tijdens korte als lange runs, heb verschilende nike sleeves gehad, deze is allerbeste

Nike Dri-FIT Mànigues lleugeres 2.0

Nike Dri-FIT

30 % de descompte

Completa el look