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Nike Dri-FIT ADV Fly Gorra AeroBill AeroAdapt sense estructura - Blanc/Anthracite/Negre

Materials reciclats

Nike Dri-FIT ADV Fly

Gorra AeroBill AeroAdapt sense estructura

42,99 €
Blanc/Anthracite/Negre
Negre/Anthracite/Negre
Pink Smoke/Anthracite

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 50 %.

Impulsa la teva aventura de fitnes amb la gorra Nike Fly. Aquesta gorra inclou un disseny de poca profunditat i un ajust atlètic, per la qual cosa és ideal per a les teves classes d'exercici i les sessions de running i aixecaments. Mantén la transpirabilitat i la frescor amb un teixit avançat que capil·laritza la suor i panells laterals AeroAdapt. Un cordó elàstic i un botó regulador fàcil d'utilitzar proporcionen l'ajust perfecte per a les teves necessitats d'entrenament.


  • Color mostrat: Blanc/Anthracite/Negre
  • Model: FJ0736-100

Nike Dri-FIT ADV Fly

42,99 €

Impulsa la teva aventura de fitnes amb la gorra Nike Fly. Aquesta gorra inclou un disseny de poca profunditat i un ajust atlètic, per la qual cosa és ideal per a les teves classes d'exercici i les sessions de running i aixecaments. Mantén la transpirabilitat i la frescor amb un teixit avançat que capil·laritza la suor i panells laterals AeroAdapt. Un cordó elàstic i un botó regulador fàcil d'utilitzar proporcionen l'ajust perfecte per a les teves necessitats d'entrenament.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT ADV combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
  • La tecnologia Nike AeroBill combina transpirabilitat amb una comoditat que capil·laritza la suor per ajudar a reduir les distraccions.
  • La tecnologia Nike AeroAdapt presenta panells estratègics amb obertures per evitar la suor i mantenir la temperatura òptima.
  • El cordó elàstic amb commutador es pot regular fàcilment per oferir l'ajust perfecte.
  • Els panells teixits elàstics en quatre direccions proporcionen un ajust fàcil i còmode.

Detalls del producte

  • Elements reflectors
  • Cos/folre de la part frontal: 100 % polièster. Panells: 81 % polièster, 19 % nylon.
  • Rentar a mà
  • Producte importat
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Color mostrat: Blanc/Anthracite/Negre
  • Model: FJ0736-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Nike Dri-FIT ADV Fly Gorra AeroBill AeroAdapt sense estructura

    Nike Dri-FIT ADV Fly

    42,99 €