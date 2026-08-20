Materials reciclats
Nike Dri-FIT ADV Fly
Gorra AeroBill AeroAdapt sense estructura
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 50 %.
Impulsa la teva aventura de fitnes amb la gorra Nike Fly. Aquesta gorra inclou un disseny de poca profunditat i un ajust atlètic, per la qual cosa és ideal per a les teves classes d'exercici i les sessions de running i aixecaments. Mantén la transpirabilitat i la frescor amb un teixit avançat que capil·laritza la suor i panells laterals AeroAdapt. Un cordó elàstic i un botó regulador fàcil d'utilitzar proporcionen l'ajust perfecte per a les teves necessitats d'entrenament.
- Color mostrat: Blanc/Anthracite/Negre
- Model: FJ0736-100
Nike Dri-FIT ADV Fly
Impulsa la teva aventura de fitnes amb la gorra Nike Fly. Aquesta gorra inclou un disseny de poca profunditat i un ajust atlètic, per la qual cosa és ideal per a les teves classes d'exercici i les sessions de running i aixecaments. Mantén la transpirabilitat i la frescor amb un teixit avançat que capil·laritza la suor i panells laterals AeroAdapt. Un cordó elàstic i un botó regulador fàcil d'utilitzar proporcionen l'ajust perfecte per a les teves necessitats d'entrenament.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT ADV combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
- La tecnologia Nike AeroBill combina transpirabilitat amb una comoditat que capil·laritza la suor per ajudar a reduir les distraccions.
- La tecnologia Nike AeroAdapt presenta panells estratègics amb obertures per evitar la suor i mantenir la temperatura òptima.
- El cordó elàstic amb commutador es pot regular fàcilment per oferir l'ajust perfecte.
- Els panells teixits elàstics en quatre direccions proporcionen un ajust fàcil i còmode.
Detalls del producte
- Elements reflectors
- Cos/folre de la part frontal: 100 % polièster. Panells: 81 % polièster, 19 % nylon.
- Rentar a mà
- Producte importat
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
- Color mostrat: Blanc/Anthracite/Negre
- Model: FJ0736-100
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike Dri-FIT ADV Fly