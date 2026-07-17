Nike Dri-FIT ADV Ace Visera

Cute but Velcro adjustment pulls longer here.
patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864
This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Aquesta visera de profunditat baixa sense estructura s'ha dissenyat per a gaudir del tennis dins i fora de la pista. El disseny amb ventilació proporciona transpirabilitat on cal, mentre que el teixit elàstic que capil·laritza la suor manté la frescor. La visera AeroBill és més curta per reduir les distraccions mentre et prepares per al servei. Això t'ajudarà a jugar amb més confiança.
Nike Dri-FIT ADV Ace
Aquesta visera de profunditat baixa sense estructura s'ha dissenyat per a gaudir del tennis dins i fora de la pista. El disseny amb ventilació proporciona transpirabilitat on cal, mentre que el teixit elàstic que capil·laritza la suor manté la frescor. La visera AeroBill és més curta per reduir les distraccions mentre et prepares per al servei. Això t'ajudarà a jugar amb més confiança.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.3 estrelles
Cute but Velcro adjustment pulls longer here.
patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864
This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!
Comfy stylish visor
DelgertuyaG931496917
Fits true size. Very comfortable. I like it black material inside because when you get sweaty it gets dirty easily. Looks fashionable. Whit color looks good on everything.
JorgeR234536497
Excellent. I gave it to my wife as a gift, and she loves it.
Nike Dri-FIT ADV Ace