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Puntuació alta
Nike Dri-FIT ADV Ace Visera - Negre/Anthracite/Blanc

Materials reciclats

Nike Dri-FIT ADV Ace

Visera

27,99 €
Negre/Anthracite/Blanc
Blanc/Anthracite/Negre
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

Aquesta visera de profunditat baixa sense estructura s'ha dissenyat per a gaudir del tennis dins i fora de la pista. El disseny amb ventilació proporciona transpirabilitat on cal, mentre que el teixit elàstic que capil·laritza la suor manté la frescor. La visera AeroBill és més curta per reduir les distraccions mentre et prepares per al servei. Això t'ajudarà a jugar amb més confiança.


  • Color mostrat: Negre/Anthracite/Blanc
  • Model: FB6443-010

Nike Dri-FIT ADV Ace

27,99 €

Aquesta visera de profunditat baixa sense estructura s'ha dissenyat per a gaudir del tennis dins i fora de la pista. El disseny amb ventilació proporciona transpirabilitat on cal, mentre que el teixit elàstic que capil·laritza la suor manté la frescor. La visera AeroBill és més curta per reduir les distraccions mentre et prepares per al servei. Això t'ajudarà a jugar amb més confiança.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT ADV combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
  • La visera AeroBill és més curta i presenta un disseny transpirable que redueix les distraccions.
  • La corretja posterior és fàcil de regular per aconseguir l'ajust perfecte.
  • Els orificis a la corona estan ubicats estratègicament segons mapes de calor.
  • La protecció UV evita que el sol toqui les zones que cobreix la visera.
  • El folre amb perforacions proporciona més transpirabilitat.

Detalls del producte

  • Cos: 90 % polièster, 10 % elastà. Part inferior de la visera: 100 % polièster. Folre: 80 % polièster, 20 % elastà.
  • No es pot rentar
  • Producte importat
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Color mostrat: Negre/Anthracite/Blanc
  • Model: FB6443-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (11)

4.3 estrelles

  • Cute but Velcro adjustment pulls longer here.

    patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864

    This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!

  • Comfy stylish visor

    DelgertuyaG931496917

    Fits true size. Very comfortable. I like it black material inside because when you get sweaty it gets dirty easily. Looks fashionable. Whit color looks good on everything.

  • JorgeR234536497

    Excellent. I gave it to my wife as a gift, and she loves it.

Nike Dri-FIT ADV Ace Visera

Nike Dri-FIT ADV Ace

27,99 €