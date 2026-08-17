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Nike Downshifter 14 Sabatilles de running de carretera - Home - Negre/Anthracite/Wolf Grey/Blanc

Nike Downshifter 14

Sabatilles de running de carretera - Home

69,99 €
Negre/Anthracite/Wolf Grey/Blanc
Negre/Anthracite/Negre
Summit White/Negre/Blanc/Platejat metal·litzat
Blanc/Racer Blue/Anthracite/Negre
Blanc/Midnight Navy/Summit White/Green Spark
Negre/Anthracite/Blanc/Red Orbit
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
  • Color mostrat: Negre/Anthracite/Wolf Grey/Blanc
  • Model: IB1895-002

Nike Downshifter 14

69,99 €

Accelera amb cada trepitjada amb les Downshifter 14. Hem augmentat l'amortiment a l'entresola per oferir més comoditat i reactivitat que la versió anterior. A més, la part superior està confeccionada amb una malla amb perforacions per a una transpirabilitat òptima i una banda a la part mitjana del peu que et proporciona un ajust cenyit.

Avantatges

  • La malla amb perforacions perfeccionada a la part superior ofereix transpirabilitat.
  • Hem augmentat l'amortiment a l'entresola per oferir més comoditat i reactivitat.
  • La banda d'ajust interna ofereix fermesa al voltant de la part mitjana del peu per a un ajust cenyit.

Detalls del producte

  • Pes: 358 g aprox. (número 44 d'home)
  • Drop del taló a la puntera: 10 mm
  • Color mostrat: Negre/Anthracite/Wolf Grey/Blanc
  • Model: IB1895-002

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (27)

4.1 estrelles

  • Confort e Prezzo

    christiang673254844

    Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.

  • PETROSG328087609

    Φαρδύ άνετο αλλά χτυπάει στο πίσω μέρος

  • Love this

    Gergely701177834

    Great Quality, really comfi, great price

Nike Downshifter 14 Sabatilles de running de carretera - Home

Nike Downshifter 14

69,99 €

Transpirabilitat millorada i entresola d'escuma suau que proporciona amortiment en cada trepitjada.

Ideals per a

Running de carretera

Amortiment

Reactivitat

Pes de les sabatilles

358 g aprox. (número 44 d'home)

Drop del taló a la puntera

10 mm

Especificacions tècniques

Pes de les sabatilles

358 g aprox. (número 44 d'home)

Drop del taló a la puntera

10 mm

Característiques de rendiment

  • Part superior transpirable

    La malla amb perforacions perfeccionada a la part superior ofereix transpirabilitat.

  • Entresola còmoda

    Hem augmentat l'amortiment a l'entresola per oferir més comoditat i reactivitat.

  • Ajust ferm

    La banda d'ajust interna ofereix fermesa al voltant de la part mitjana del peu per a un ajust cenyit.

Completa el look

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