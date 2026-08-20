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Nike Downshifter 14 Sabatilles de running de carretera - Dona - Negre/Anthracite/Wolf Grey/Blanc

Nike Downshifter 14

Sabatilles de running de carretera - Dona

69,99 €
Negre/Anthracite/Wolf Grey/Blanc
Negre/Anthracite/Negre
Blanc/Blanc
Off White/Barely Green/Blanc/Platejat metal·litzat
Bleached Lilac/Sail/Pink Rise/Pink Smoke
Blanc/Cucumber Calm/Illusion Green/Blanc
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
  • Color mostrat: Negre/Anthracite/Wolf Grey/Blanc
  • Model: IB1899-002

Nike Downshifter 14

69,99 €

Engega una marxa extra amb les Downshifter 14. Hem augmentat l'amortiment a l'entresola per oferir més comoditat i reactivitat que la versió anterior. A més, la part superior està confeccionada amb una malla amb perforacions per a una transpirabilitat òptima i una banda a la part mitjana del peu que et proporciona un ajust cenyit.

Avantatges

  • La malla amb perforacions perfeccionada a la part superior ofereix transpirabilitat.
  • Hem augmentat l'amortiment a l'entresola per oferir més comoditat i reactivitat.
  • La banda d'ajust interna ofereix fermesa al voltant de la part mitjana del peu per a un ajust cenyit.

Detalls del producte

  • Pes: 276 g aprox. (número 39 de dona)
  • Drop del taló a la puntera: 10 mm
  • Color mostrat: Negre/Anthracite/Wolf Grey/Blanc
  • Model: IB1899-002

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (22)

4.5 estrelles

  • Francescag244622936

    Pianta un po' larga ma molto comoda. La temperatura del piede si e' alzata dopo poco, forse non sono da usare in estate.

  • Comfortable & Cute

    jenniferl188847864

    Loved them! Super comfortable and light. Best purchase ever. I totally recommend. They’re super cute too. (:

  • Shifting into Comfort with Style

    PattyJ63040340

    My feet demanded that I make a review for these sneakers. I’m fairly overweight 280lbs + with an existing injury in my ankle along with knee issues. In these sneakers, I feel like I’m semi floating and walking in these shoes. The design is a major plus… honestly my initial purchase was solely due to the design and then I tried them on and fell in love so much I bought a 3rd pair in the Bleached Mauve color…. Which happens to be my favorite … just get the shoes , you won’t be disappointed.

Nike Downshifter 14 Sabatilles de running de carretera - Dona

Nike Downshifter 14

69,99 €

Transpirabilitat millorada i entresola d'escuma suau que proporciona amortiment en cada trepitjada.

Ideals per a

Running de carretera

Amortiment

Reactivitat

Pes de les sabatilles

276 g aprox. (número 39 de dona)

Drop del taló a la puntera

10 mm

Especificacions tècniques

Pes de les sabatilles

276 g aprox. (número 39 de dona)

Drop del taló a la puntera

10 mm

Característiques de rendiment

  • Part superior transpirable

    La malla Engineered amb perforacions de la part superior ofereix transpirabilitat.

  • Entresola còmoda

    Hem augmentat l'amortiment a l'entresola per oferir més comoditat i reactivitat.

  • Ajust ferm

    La banda d'ajust interna ofereix fermesa al voltant de la part mitjana del peu per a un ajust cenyit.

Completa el look

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