Nike Downshifter 14 Sabatilles de running de carretera - Dona

Francescag244622936
Pianta un po' larga ma molto comoda. La temperatura del piede si e' alzata dopo poco, forse non sono da usare in estate.
Nike Downshifter 14
Engega una marxa extra amb les Downshifter 14. Hem augmentat l'amortiment a l'entresola per oferir més comoditat i reactivitat que la versió anterior. A més, la part superior està confeccionada amb una malla amb perforacions per a una transpirabilitat òptima i una banda a la part mitjana del peu que et proporciona un ajust cenyit.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.5 estrelles
Francescag244622936
Pianta un po' larga ma molto comoda. La temperatura del piede si e' alzata dopo poco, forse non sono da usare in estate.
Comfortable & Cute
jenniferl188847864
Loved them! Super comfortable and light. Best purchase ever. I totally recommend. They’re super cute too. (:
Shifting into Comfort with Style
PattyJ63040340
My feet demanded that I make a review for these sneakers. I’m fairly overweight 280lbs + with an existing injury in my ankle along with knee issues. In these sneakers, I feel like I’m semi floating and walking in these shoes. The design is a major plus… honestly my initial purchase was solely due to the design and then I tried them on and fell in love so much I bought a 3rd pair in the Bleached Mauve color…. Which happens to be my favorite … just get the shoes , you won’t be disappointed.
Nike Downshifter 14
Ideals per a
Amortiment
Pes de les sabatilles
Drop del taló a la puntera
Pes de les sabatilles
276 g aprox. (número 39 de dona)
Drop del taló a la puntera
10 mm