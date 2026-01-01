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Nike Dominate 8P Pilota de bàsquet - Taronja/Negre/Metallic Platinum/Negre

Nike Dominate 8P

Pilota de bàsquet

28 % de descompte
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Pren el control de la pista amb la pilota de bàsquet Nike Dominate de 8 panells. Dissenyada per jugar a l'exterior, la coberta de goma resistent ofereix un ús durador, mentre que les nervadures profundes de la superfície permeten un control i una sensació excepcionals.


  • Color mostrat: Taronja/Negre/Metallic Platinum/Negre
  • Model: BB9130-847

Nike Dominate 8P

28 % de descompte

Pren el control de la pista amb la pilota de bàsquet Nike Dominate de 8 panells. Dissenyada per jugar a l'exterior, la coberta de goma resistent ofereix un ús durador, mentre que les nervadures profundes de la superfície permeten un control i una sensació excepcionals.

Avantatges

  • Exterior de goma duradora que assegura que estàs preparat per prendre la pista, partit rere partit.
  • Les nervadures profundes milloren l'alineació amb la mà i el control de la pilota.

Detalls del producte

  • Ús a l'aire lliure
  • 100 % goma
  • Producte importat
  • Color mostrat: Taronja/Negre/Metallic Platinum/Negre
  • Model: BB9130-847

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Dominate 8P Pilota de bàsquet

    Nike Dominate 8P

    28 % de descompte

    Completa el look