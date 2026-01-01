Nike Dominate 8P
Pilota de bàsquet
Pren el control de la pista amb la pilota de bàsquet Nike Dominate de 8 panells. Dissenyada per jugar a l'exterior, la coberta de goma resistent ofereix un ús durador, mentre que les nervadures profundes de la superfície permeten un control i una sensació excepcionals.
- Color mostrat: Taronja/Negre/Metallic Platinum/Negre
- Model: BB9130-847
Nike Dominate 8P
Pren el control de la pista amb la pilota de bàsquet Nike Dominate de 8 panells. Dissenyada per jugar a l'exterior, la coberta de goma resistent ofereix un ús durador, mentre que les nervadures profundes de la superfície permeten un control i una sensació excepcionals.
Avantatges
- Exterior de goma duradora que assegura que estàs preparat per prendre la pista, partit rere partit.
- Les nervadures profundes milloren l'alineació amb la mà i el control de la pilota.
Detalls del producte
- Ús a l'aire lliure
- 100 % goma
- Producte importat
- Color mostrat: Taronja/Negre/Metallic Platinum/Negre
- Model: BB9130-847
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Dominate 8P