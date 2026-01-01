Nike Diamond Showcase MTL
Botes de beisbol
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Allibera el teu esperit salvatge i supera les dificultats que se't presentin amb les Nike Diamond Showcase. Són estables gràcies a una placa de longitud completa i la banda a la part mitjana del peu ofereix un ajust segur. Estan confeccionades per optimitzar la teva potència allà on ho necessitis i canviar el rumb del joc.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor
- Model: IQ9960-900
Nike Diamond Showcase MTL
Allibera el teu esperit salvatge i supera les dificultats que se't presentin amb les Nike Diamond Showcase. Són estables gràcies a una placa de longitud completa i la banda a la part mitjana del peu ofereix un ajust segur. Estan confeccionades per optimitzar la teva potència allà on ho necessitis i canviar el rumb del joc.
Transfereix la potència
La banda a la part mitjana del peu ajuda a mantenir el peu segur i bloquejat perquè puguis experimentar una transferència de potència òptima.
Swings amb força
La placa de longitud completa ofereix una rigidesa de torsió òptima amb una sensació de connexió amb el terra. L'amortiment reduït de la puntera ajuda a optimitzar el contacte amb el terra.
Entresola amb amortiment
L'entresola està confeccionada amb Cushlon, que ofereix comoditat a tot el peu. També hem reduït l'alçada de l'entresola per oferir una sensació de connexió més gran amb el terra i una estabilitat òptima.
Més avantatges
- La nostra tecnologia Drag-On, posada a prova a pista, proporciona una subjecció lleugera que protegeix contra l'abrasió de la puntera.
- Part superior de malla resistent
- Coll elevat de 5/8
Detalls del producte
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor
- Model: IQ9960-900
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Nike Diamond Showcase MTL
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