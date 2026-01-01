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Dessuadora de teixit French Terry Springboks - Home - Gorge Green/University Gold/University Gold

Springboks

Dessuadora de teixit French Terry - Home

64,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta dessuadora de teixit French Terry combina la comoditat clàssica amb una calidesa transpirable. Inclou l'escut dels Springboks i el logotip Swoosh brodats.


  • Color mostrat: Gorge Green/University Gold/University Gold
  • Model: IU4611-330

Springboks

64,99 €

Aquesta dessuadora de teixit French Terry combina la comoditat clàssica amb una calidesa transpirable. Inclou l'escut dels Springboks i el logotip Swoosh brodats.

Detalls del producte

  • 80 % cotó, 20 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Color mostrat: Gorge Green/University Gold/University Gold
  • Model: IU4611-330

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 183 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Dessuadora de teixit French Terry Springboks - Home

    Springboks

    64,99 €

    Completa el look