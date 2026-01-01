Nike
Dessuadora de running amb caputxa i cremallera completa de teixit Fleece - Home
No perdis el ritme (ni quan el cos es refredi). Aquesta dessuadora amb caputxa d'ajust extrafolgat està confeccionada amb un teixit Fleece raspallat de densitat mitjana, molt suau a l'interior i llis a l'exterior, per oferir-te comoditat després de les carreres.
- Color mostrat: Gris fosc jaspiat/Carmesí brillant
- Model: IU3945-063
Nike
No perdis el ritme (ni quan el cos es refredi). Aquesta dessuadora amb caputxa d'ajust extrafolgat està confeccionada amb un teixit Fleece raspallat de densitat mitjana, molt suau a l'interior i llis a l'exterior, per oferir-te comoditat després de les carreres.
Avantatges
- L'ajust oversized s'ha dissenyat perquè sigui més ample al cos.
- La confecció amb caputxa de doble capa afegeix un toc suau i estructurat.
Detalls del producte
- Serigrafies a la part de davant i a l'esquena
- Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Folre de la caputxa: 80 % cotó, 20 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Gris fosc jaspiat/Carmesí brillant
- Model: IU3945-063
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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