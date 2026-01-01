triangle, start, resume, beginVideo
 
Imatge 1 de 6
Nike Dessuadora de running amb caputxa i cremallera completa de teixit Fleece - Home - Gris fosc jaspiat/Carmesí brillant

Nike

Dessuadora de running amb caputxa i cremallera completa de teixit Fleece - Home

94,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

No perdis el ritme (ni quan el cos es refredi). Aquesta dessuadora amb caputxa d'ajust extrafolgat està confeccionada amb un teixit Fleece raspallat de densitat mitjana, molt suau a l'interior i llis a l'exterior, per oferir-te comoditat després de les carreres.


  • Color mostrat: Gris fosc jaspiat/Carmesí brillant
  • Model: IU3945-063

Nike

94,99 €

No perdis el ritme (ni quan el cos es refredi). Aquesta dessuadora amb caputxa d'ajust extrafolgat està confeccionada amb un teixit Fleece raspallat de densitat mitjana, molt suau a l'interior i llis a l'exterior, per oferir-te comoditat després de les carreres.

Avantatges

  • L'ajust oversized s'ha dissenyat perquè sigui més ample al cos.
  • La confecció amb caputxa de doble capa afegeix un toc suau i estructurat.

Detalls del producte

  • Serigrafies a la part de davant i a l'esquena
  • Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Folre de la caputxa: 80 % cotó, 20 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Gris fosc jaspiat/Carmesí brillant
  • Model: IU3945-063

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike .

    Nike Dessuadora de running amb caputxa i cremallera completa de teixit Fleece - Home

    Nike

    94,99 €

    Completa el look