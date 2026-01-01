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Dessuadora de futbol amb caputxa i cremallera completa de teixit Fleece Inter de Milà City Side Nike - Home - Negre/University Gold

Inter de Milà City Side

Dessuadora de futbol amb caputxa i cremallera completa de teixit Fleece Nike - Home

89,99 €
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Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta dessuadora amb caputxa de l'Inter de Milà està confeccionada amb un teixit Fleece raspallat de densitat mitjana que és molt suau a l'interior i llis a l'exterior. L'ajust estàndard ofereix més amplitud al cos.


  • Color mostrat: Negre/University Gold
  • Model: IO3442-010

Inter de Milà City Side

89,99 €

Aquesta dessuadora amb caputxa de l'Inter de Milà està confeccionada amb un teixit Fleece raspallat de densitat mitjana que és molt suau a l'interior i llis a l'exterior. L'ajust estàndard ofereix més amplitud al cos.

Detalls del producte

  • Caputxa amb cordó
  • Butxaca oberta separada
  • Vora i punys elàstics
  • Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Panells: 100 % polièster. Folre de la caputxa: 100 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/University Gold
  • Model: IO3442-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 188 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Dessuadora de futbol amb caputxa i cremallera completa de teixit Fleece Inter de Milà City Side Nike - Home

    Inter de Milà City Side

    89,99 €

    Completa el look

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