Dessuadora de futbol amb caputxa i cremallera completa de teixit Fleece Inter de Milà City Side Nike - Home

Inter de Milà City Side
Dessuadora de futbol amb caputxa i cremallera completa de teixit Fleece Nike - Home
Aquesta dessuadora amb caputxa de l'Inter de Milà està confeccionada amb un teixit Fleece raspallat de densitat mitjana que és molt suau a l'interior i llis a l'exterior. L'ajust estàndard ofereix més amplitud al cos.
- Color mostrat: Negre/University Gold
- Model: IO3442-010
Inter de Milà City Side
Aquesta dessuadora amb caputxa de l'Inter de Milà està confeccionada amb un teixit Fleece raspallat de densitat mitjana que és molt suau a l'interior i llis a l'exterior. L'ajust estàndard ofereix més amplitud al cos.
Detalls del producte
- Caputxa amb cordó
- Butxaca oberta separada
- Vora i punys elàstics
- Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Panells: 100 % polièster. Folre de la caputxa: 100 % cotó.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/University Gold
- Model: IO3442-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 188 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Inter de Milà City Side