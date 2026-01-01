triangle, start, resume, beginVideo
 
Imatge 1 de 12
Dessuadora de coll rodó i teixit French Terry Nike Club Rules - Home - Sail/Negre

Nike Club Rules

Dessuadora de coll rodó i teixit French Terry - Home

99,99 €
Sail/Negre
Fir/Sail
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

La nostra única regla és la de trencar les regles. Hem agafat l'estil clàssic del club de camp i l'hem revolucionat amb aquesta dessuadora de coll rodó de teixit French Terry. Els bucles suaus a l'exterior combinats amb els detalls de canalé ofereixen un look informal. I l'ajust? Oblida't de l'ajust a mida: és folgat i còmode.


  • Color mostrat: Sail/Negre
  • Model: IR0981-133

Nike Club Rules

99,99 €

La nostra única regla és la de trencar les regles. Hem agafat l'estil clàssic del club de camp i l'hem revolucionat amb aquesta dessuadora de coll rodó de teixit French Terry. Els bucles suaus a l'exterior combinats amb els detalls de canalé ofereixen un look informal. I l'ajust? Oblida't de l'ajust a mida: és folgat i còmode.

Avantatges

  • Les lletres cosides a la part posterior són tota una declaració d'intencions.
  • Dissenyat amb un tacte invers, el teixit French Terry és suau a l'interior i incorpora bucles suaus a l'exterior.
  • Cordó elàstic regulable a la vora que et permet regular-ne l'ajust.
  • panell afegit

Detalls del producte

  • Pedaç NikeCourt
  • Butxaca oberta
  • Vores de canalé
  • Cos: 88 % cotó, 12 % polièster. Canalé: 98 % cotó, 2 % elastà. Folre de la caputxa: 88 % cotó, 12 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Sail/Negre
  • Model: IR0981-133

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 183 cm d'alçada
    • La persona de la fotografia per a talles grans i per a persones altes porta una talla 3XL i fa 183 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike Club Rules.

    Dessuadora de coll rodó i teixit French Terry Nike Club Rules - Home

    Nike Club Rules

    99,99 €

    Completa el look

    Item 3 of 4