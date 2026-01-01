Dessuadora de coll rodó i teixit French Terry Nike Club Rules - Home

Nike Club Rules
Dessuadora de coll rodó i teixit French Terry - Home
La nostra única regla és la de trencar les regles. Hem agafat l'estil clàssic del club de camp i l'hem revolucionat amb aquesta dessuadora de coll rodó de teixit French Terry. Els bucles suaus a l'exterior combinats amb els detalls de canalé ofereixen un look informal. I l'ajust? Oblida't de l'ajust a mida: és folgat i còmode.
- Color mostrat: Sail/Negre
- Model: IR0981-133
Nike Club Rules
La nostra única regla és la de trencar les regles. Hem agafat l'estil clàssic del club de camp i l'hem revolucionat amb aquesta dessuadora de coll rodó de teixit French Terry. Els bucles suaus a l'exterior combinats amb els detalls de canalé ofereixen un look informal. I l'ajust? Oblida't de l'ajust a mida: és folgat i còmode.
Avantatges
- Les lletres cosides a la part posterior són tota una declaració d'intencions.
- Dissenyat amb un tacte invers, el teixit French Terry és suau a l'interior i incorpora bucles suaus a l'exterior.
- Cordó elàstic regulable a la vora que et permet regular-ne l'ajust.
- panell afegit
Detalls del producte
- Pedaç NikeCourt
- Butxaca oberta
- Vores de canalé
- Cos: 88 % cotó, 12 % polièster. Canalé: 98 % cotó, 2 % elastà. Folre de la caputxa: 88 % cotó, 12 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Sail/Negre
- Model: IR0981-133
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 183 cm d'alçada
- La persona de la fotografia per a talles grans i per a persones altes porta una talla 3XL i fa 183 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Club Rules