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Dessuadora amb caputxa Nike 24.7 ImpossiblySoft - Dona - Crema II/Sail/College Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dessuadora amb caputxa - Dona

89,99 €
Crema II/Sail/College Grey
Negre/Negre/Dark Smoke Grey
Cacao Wow/Negre/Mosswood Brown

El teixit ImpossiblySoft ofereix llibertat de moviment durant tot el dia amb una suavitat increïble. Aquesta dessuadora amb una espaiosa caputxa i línies impecables incorpora una tecnologia Dri-FIT que capil·laritza la suor per oferir-te la comoditat definitiva vagis on vagis.


  • Color mostrat: Crema II/Sail/College Grey
  • Model: IR1929-236

Nike 24.7 ImpossiblySoft

89,99 €

El teixit ImpossiblySoft ofereix llibertat de moviment durant tot el dia amb una suavitat increïble. Aquesta dessuadora amb una espaiosa caputxa i línies impecables incorpora una tecnologia Dri-FIT que capil·laritza la suor per oferir-te la comoditat definitiva vagis on vagis.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • Ajust oversized per a una sensació de llibertat i facilitat de combinació amb altres peces de roba.

Detalls del producte

  • Veta exclusiva per penjar la peça
  • Cos: 51 % polièster, 25 % modal, 15 % cotó, 9 % elastà. Folre de la caputxa: 100 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Crema II/Sail/College Grey
  • Model: IR1929-236

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 175 cm d'alçada
    • Ajust oversized: ample i espaiós
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Dessuadora amb caputxa Nike 24.7 ImpossiblySoft - Dona

    Nike 24.7 ImpossiblySoft

    89,99 €