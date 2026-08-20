Dessuadora amb caputxa Nike 24.7 ImpossiblySoft - Dona

Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dessuadora amb caputxa - Dona
El teixit ImpossiblySoft ofereix llibertat de moviment durant tot el dia amb una suavitat increïble. Aquesta dessuadora amb una espaiosa caputxa i línies impecables incorpora una tecnologia Dri-FIT que capil·laritza la suor per oferir-te la comoditat definitiva vagis on vagis.
- Color mostrat: Crema II/Sail/College Grey
- Model: IR1929-236
Nike 24.7 ImpossiblySoft
El teixit ImpossiblySoft ofereix llibertat de moviment durant tot el dia amb una suavitat increïble. Aquesta dessuadora amb una espaiosa caputxa i línies impecables incorpora una tecnologia Dri-FIT que capil·laritza la suor per oferir-te la comoditat definitiva vagis on vagis.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- Ajust oversized per a una sensació de llibertat i facilitat de combinació amb altres peces de roba.
Detalls del producte
- Veta exclusiva per penjar la peça
- Cos: 51 % polièster, 25 % modal, 15 % cotó, 9 % elastà. Folre de la caputxa: 100 % cotó.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Crema II/Sail/College Grey
- Model: IR1929-236
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 175 cm d'alçada
- Ajust oversized: ample i espaiós
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
No hi ha ressenyes
Nike 24.7 ImpossiblySoft