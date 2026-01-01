Dessuadora amb caputxa i cremallera completa British & Irish Lions Nike Club - Dona

British & Irish Lions
Dessuadora amb caputxa i cremallera completa Nike Club - Dona
Aquesta dessuadora amb caputxa i cremallera completa Nike Club, que és la mateixa que porten els teus jugadors preferits dels British & Irish Lions fora del camp, combina un teixit suau amb un estil urbà senzill que és prou versàtil per al dia a dia. Aquesta peça, amb una cremallera completa que arriba fins a la barbeta, és la peça perfecta per quan fa fred.
- Color mostrat: Obsidian/Blanc
- Model: IW8550-451
British & Irish Lions
Aquesta dessuadora amb caputxa i cremallera completa Nike Club, que és la mateixa que porten els teus jugadors preferits dels British & Irish Lions fora del camp, combina un teixit suau amb un estil urbà senzill que és prou versàtil per al dia a dia. Aquesta peça, amb una cremallera completa que arriba fins a la barbeta, és la peça perfecta per quan fa fred.
Avantatges
Dessuadora amb caputxa de cotó que ofereix comoditat durant tota la temporada. L'ajust estàndard s'ha dissenyat per oferir una amplitud al cos que fa que sigui fàcil de combinar amb altres peces de roba.
Detalls del producte
- 80 % cotó, 20 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Obsidian/Blanc
- Model: IW8550-451
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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British & Irish Lions