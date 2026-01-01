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Dessuadora amb caputxa de futbol Nike París Saint-Germain Air - Nen/a - Cargo Khaki/Negre

París Saint-Germain Air

Dessuadora amb caputxa de futbol Nike - Nen/a

64,99 €

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

Una manera discreta de representar el París Saint-Germain. Aquesta dessuadora amb caputxa, amb un disseny minimalista i discret, està confeccionada amb un teixit French Terry de cotó suau per oferir calidesa i lleugeresa.


  • Color mostrat: Cargo Khaki/Negre
  • Model: HM3665-325

París Saint-Germain Air

64,99 €

Una manera discreta de representar el París Saint-Germain. Aquesta dessuadora amb caputxa, amb un disseny minimalista i discret, està confeccionada amb un teixit French Terry de cotó suau per oferir calidesa i lleugeresa.

Detalls del producte

  • Cos: 100 % cotó. Canalé: 97 % cotó, 3 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Cargo Khaki/Negre
  • Model: HM3665-325

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 152 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

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    Dessuadora amb caputxa de futbol Nike París Saint-Germain Air - Nen/a

    París Saint-Germain Air

    64,99 €

    Completa el look