Dessuadora amb caputxa de futbol Nike París Saint-Germain Air - Nen/a

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París Saint-Germain Air
Dessuadora amb caputxa de futbol Nike - Nen/a
64,99 €
Producte esgotat.
Aquest producte no està disponible en aquests moments
Una manera discreta de representar el París Saint-Germain. Aquesta dessuadora amb caputxa, amb un disseny minimalista i discret, està confeccionada amb un teixit French Terry de cotó suau per oferir calidesa i lleugeresa.
- Color mostrat: Cargo Khaki/Negre
- Model: HM3665-325
París Saint-Germain Air
64,99 €
Una manera discreta de representar el París Saint-Germain. Aquesta dessuadora amb caputxa, amb un disseny minimalista i discret, està confeccionada amb un teixit French Terry de cotó suau per oferir calidesa i lleugeresa.
Detalls del producte
- Cos: 100 % cotó. Canalé: 97 % cotó, 3 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Cargo Khaki/Negre
- Model: HM3665-325
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 152 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
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París Saint-Germain Air
64,99 €