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Nike Dessuadora amb caputxa de bàsquet Therma-FIT - Dona - Negre/Blanc

Nike

Dessuadora amb caputxa de bàsquet Therma-FIT - Dona

74,99 €
Negre/Blanc
Pink Smoke/Blanc
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Vols fer uns quants tirs a l'exterior? Aquesta dessuadora amb caputxa, suau i càlida gràcies a la tecnologia Nike Therma-FIT, és perfecta per a una sessió de bàsquet a l'exterior quan les temperatures baixen.


  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: IO8305-010

Nike

74,99 €

Vols fer uns quants tirs a l'exterior? Aquesta dessuadora amb caputxa, suau i càlida gràcies a la tecnologia Nike Therma-FIT, és perfecta per a una sessió de bàsquet a l'exterior quan les temperatures baixen.

Avantatges

La tecnologia Nike Therma-FIT regula l'escalfor natural del cos per mantenir la calidesa quan fa fred.

Detalls del producte

  • Butxaca de cangur
  • Obertures elàstiques
  • Logotip Swoosh brodat
  • Cos: 52 % polièster, 48 % cotó. Canalé: 96 % cotó, 4 % elastà. Folre de la caputxa: 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: IO8305-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 179 cm d'alçada
    • Ajust oversized: ample i espaiós
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Dessuadora amb caputxa de bàsquet Therma-FIT - Dona

    Nike

    74,99 €

    Completa el look