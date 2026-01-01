Nike
Dessuadora amb caputxa de bàsquet Therma-FIT - Dona
Vols fer uns quants tirs a l'exterior? Aquesta dessuadora amb caputxa, suau i càlida gràcies a la tecnologia Nike Therma-FIT, és perfecta per a una sessió de bàsquet a l'exterior quan les temperatures baixen.
- Color mostrat: Negre/Blanc
- Model: IO8305-010
Nike
Vols fer uns quants tirs a l'exterior? Aquesta dessuadora amb caputxa, suau i càlida gràcies a la tecnologia Nike Therma-FIT, és perfecta per a una sessió de bàsquet a l'exterior quan les temperatures baixen.
Avantatges
La tecnologia Nike Therma-FIT regula l'escalfor natural del cos per mantenir la calidesa quan fa fred.
Detalls del producte
- Butxaca de cangur
- Obertures elàstiques
- Logotip Swoosh brodat
- Cos: 52 % polièster, 48 % cotó. Canalé: 96 % cotó, 4 % elastà. Folre de la caputxa: 100 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Blanc
- Model: IO8305-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 179 cm d'alçada
- Ajust oversized: ample i espaiós
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike.
Nike