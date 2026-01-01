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Dessuadora amb caputxa Club British & Irish Lions Nike - Nen/a - Obsidian/Blanc

British & Irish Lions

Dessuadora amb caputxa Nike Club - Nen/a

49,99 €

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

Mostra la teva passió pels British & Irish Lions amb aquesta clàssica dessuadora amb caputxa Nike Club. El teixit French Terry de densitat mitjana amb rissos sense raspallar a l'interior ofereix estructura, transpirabilitat i suavitat tant per anar al gimnàs com per descansar al sofà de casa.


  • Color mostrat: Obsidian/Blanc
  • Model: IW8568-451

British & Irish Lions

49,99 €

Mostra la teva passió pels British & Irish Lions amb aquesta clàssica dessuadora amb caputxa Nike Club. El teixit French Terry de densitat mitjana amb rissos sense raspallar a l'interior ofereix estructura, transpirabilitat i suavitat tant per anar al gimnàs com per descansar al sofà de casa.

Avantatges

Dessuadora amb caputxa de cotó que ofereix comoditat durant tota la temporada.

Detalls del producte

  • 80 % cotó, 20 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Obsidian/Blanc
  • Model: IW8568-451

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 142 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

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    Dessuadora amb caputxa Club British & Irish Lions Nike - Nen/a

    British & Irish Lions

    49,99 €

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