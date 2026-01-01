Dessuadora amb caputxa Club British & Irish Lions Nike - Nen/a

British & Irish Lions
Dessuadora amb caputxa Nike Club - Nen/a
Producte esgotat.
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Mostra la teva passió pels British & Irish Lions amb aquesta clàssica dessuadora amb caputxa Nike Club. El teixit French Terry de densitat mitjana amb rissos sense raspallar a l'interior ofereix estructura, transpirabilitat i suavitat tant per anar al gimnàs com per descansar al sofà de casa.
- Color mostrat: Obsidian/Blanc
- Model: IW8568-451
British & Irish Lions
Mostra la teva passió pels British & Irish Lions amb aquesta clàssica dessuadora amb caputxa Nike Club. El teixit French Terry de densitat mitjana amb rissos sense raspallar a l'interior ofereix estructura, transpirabilitat i suavitat tant per anar al gimnàs com per descansar al sofà de casa.
Avantatges
Dessuadora amb caputxa de cotó que ofereix comoditat durant tota la temporada.
Detalls del producte
- 80 % cotó, 20 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Obsidian/Blanc
- Model: IW8568-451
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 142 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
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British & Irish Lions