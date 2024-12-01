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Denver Nuggets Icon Edition Samarreta de l'NBA Nike Dri-FIT Swingman - Home - College Navy

Materials reciclats

Denver Nuggets Icon Edition

Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home

104,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Cada equip té uns colors autèntics que defineixen una identitat inconfusible i els diferencia de la resta de la lliga. Aquesta samarreta Denver Nuggets ret homenatge a un llegat de bàsquet ric i s'inspira en l'equipació que porten els professionals a la pista, des de detalls de l'equip fins a malla lleugera que capil·laritza la suor.


  • Color mostrat: College Navy
  • Model: DN2003-419

Denver Nuggets Icon Edition

104,99 €

Cada equip té uns colors autèntics que defineixen una identitat inconfusible i els diferencia de la resta de la lliga. Aquesta samarreta Denver Nuggets ret homenatge a un llegat de bàsquet ric i s'inspira en l'equipació que porten els professionals a la pista, des de detalls de l'equip fins a malla lleugera que capil·laritza la suor.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • La malla transpirable manté la frescor dins i fora de la pista.

Detalls del producte

  • Estampats termoaplicats
  • Etiqueta teixida a la vora
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: College Navy
  • Model: DN2003-419

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (2)

5 estrelles

  • Parfait

    Christophe167887571

    Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore

  • Parfait !

    fabiengast

    Excellent produit ! Taillant ok vous pouvez choisir votre taille habituelle chez Nike .

Denver Nuggets Icon Edition Samarreta de l'NBA Nike Dri-FIT Swingman - Home

Denver Nuggets Icon Edition

104,99 €

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