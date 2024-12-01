Denver Nuggets Icon Edition Samarreta de l'NBA Nike Dri-FIT Swingman - Home

Parfait
Christophe167887571
Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Cada equip té uns colors autèntics que defineixen una identitat inconfusible i els diferencia de la resta de la lliga. Aquesta samarreta Denver Nuggets ret homenatge a un llegat de bàsquet ric i s'inspira en l'equipació que porten els professionals a la pista, des de detalls de l'equip fins a malla lleugera que capil·laritza la suor.
Denver Nuggets Icon Edition
Cada equip té uns colors autèntics que defineixen una identitat inconfusible i els diferencia de la resta de la lliga. Aquesta samarreta Denver Nuggets ret homenatge a un llegat de bàsquet ric i s'inspira en l'equipació que porten els professionals a la pista, des de detalls de l'equip fins a malla lleugera que capil·laritza la suor.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Parfait
Christophe167887571
Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore
Parfait !
fabiengast
Excellent produit ! Taillant ok vous pouvez choisir votre taille habituelle chez Nike .
Denver Nuggets Icon Edition