Materials reciclats
Dallas Mavericks
Pantalons curts Nike NBA Swingman - Home
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Els pantalons curts Nike NBA Swingman dels Dallas Mavericks estan inspirats en els pantalons curts autèntics de l'NBA.Estan confeccionats amb un teixit que capil·laritza la suor i presenten detalls de disseny que fan joc amb el look que llueix l'equip a la pista.A més, presenten butxaques laterals per guardar-hi fàcilment els objectes imprescindibles.Aquest producte està confeccionat totalment amb fibres de polièster reciclat.
- Color mostrat: Blanc/College Navy/Game Royal/Game Royal
- Model: AJ5598-100
Dallas Mavericks
INSPIRACIÓ DE L'NBA PER AL TEU EQUIP.
Els pantalons curts Nike NBA Swingman dels Dallas Mavericks estan inspirats en els pantalons curts autèntics de l'NBA.Estan confeccionats amb un teixit que capil·laritza la suor i presenten detalls de disseny que fan joc amb el look que llueix l'equip a la pista.A més, presenten butxaques laterals per guardar-hi fàcilment els objectes imprescindibles.Aquest producte està confeccionat totalment amb fibres de polièster reciclat.
Avantatges
- Tecnologia Dri-FIT per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- Teixit de malla de doble punt lleuger i durador.
- Obertures a la vora per afavorir la llibertat de moviment.
Detalls del producte
- Butxaques per a les mans
- Logotips de l'NBA i l'equip
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Blanc/College Navy/Game Royal/Game Royal
- Model: AJ5598-100
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Dallas Mavericks