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Dallas Cowboys Logo Club
Dessuadora amb caputxa Nike NFL - Home
30 % de descompte
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Aquesta dessuadora amb caputxa Club Logo amb estampats cridaners inclou un folre de teixit Fleece agradable perquè mostris la passió pel teu equip amb comoditat quan faci fred.
- Color mostrat: College Navy
- Model: IO8993-419
Dallas Cowboys Logo Club
30 % de descompte
Aquesta dessuadora amb caputxa Club Logo amb estampats cridaners inclou un folre de teixit Fleece agradable perquè mostris la passió pel teu equip amb comoditat quan faci fred.
Detalls del producte
- Butxaca frontal
- Caputxa amb cordó regulable
- 80 % cotó, 20 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: College Navy
- Model: IO8993-419
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Dallas Cowboys Logo Club
30 % de descompte