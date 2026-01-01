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Materials reciclats
Nike Crossover
Pantalons curts de bàsquet Dri-FIT - Nen/a
24,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
La malla transpirable i la nostra tecnologia Dri-FIT capil·laritzen la suor per mantenir la frescor i la comoditat mentre corres per la pista amb aquests pantalons curts de bàsquet lleugers.
- Color mostrat: Midnight Navy/Blanc
- Model: IO3380-410
Nike Crossover
24,99 €
La malla transpirable i la nostra tecnologia Dri-FIT capil·laritzen la suor per mantenir la frescor i la comoditat mentre corres per la pista amb aquests pantalons curts de bàsquet lleugers.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- La cintura elàstica amb cordó ofereix l'ajust perfecte.
Detalls del producte
- Logotip Swoosh brodat
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Midnight Navy/Blanc
- Model: IO3380-410
Talles i ajustos
- La model de la fotografia porta una talla M i fa 154 cm d'alçada
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 127 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Crossover
24,99 €