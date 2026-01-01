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Nike Crossover Pantalons curts de bàsquet Dri-FIT - Nen/a - Midnight Navy/Blanc

Materials reciclats

Nike Crossover

Pantalons curts de bàsquet Dri-FIT - Nen/a

24,99 €
Midnight Navy/Blanc
Negre/Blanc
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

La malla transpirable i la nostra tecnologia Dri-FIT capil·laritzen la suor per mantenir la frescor i la comoditat mentre corres per la pista amb aquests pantalons curts de bàsquet lleugers.


  • Color mostrat: Midnight Navy/Blanc
  • Model: IO3380-410

Nike Crossover

24,99 €

La malla transpirable i la nostra tecnologia Dri-FIT capil·laritzen la suor per mantenir la frescor i la comoditat mentre corres per la pista amb aquests pantalons curts de bàsquet lleugers.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • La cintura elàstica amb cordó ofereix l'ajust perfecte.

Detalls del producte

  • Logotip Swoosh brodat
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Midnight Navy/Blanc
  • Model: IO3380-410

Talles i ajustos

    • La model de la fotografia porta una talla M i fa 154 cm d'alçada
    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 127 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Crossover Pantalons curts de bàsquet Dri-FIT - Nen/a

    Nike Crossover

    24,99 €

    Completa el look