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Nike Crossover Pantalons curts de bàsquet Dri-FIT de 13 cm - Dona - Negre/Blanc

Materials reciclats

Nike Crossover

Pantalons curts de bàsquet Dri-FIT de 13 cm - Dona

30 % de descompte
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Vols millorar el teu joc? Posa't aquests pantalons curts de 13 cm de cintura alta i domina la pilota amb total tranquil·litat sense que res et distregui. Incorporen la nostra tecnologia Nike Dri-FIT per mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre enllaces jugades.


  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: II4240-010

Nike Crossover

30 % de descompte

Vols millorar el teu joc? Posa't aquests pantalons curts de 13 cm de cintura alta i domina la pilota amb total tranquil·litat sense que res et distregui. Incorporen la nostra tecnologia Nike Dri-FIT per mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre enllaces jugades.

Avantatges

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Detalls del producte

  • Ubicació de la butxaca: lateral
  • Tipus de butxaca: per a les mans
  • Cos: 100 % polièster. Folre: 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: II4240-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 179 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Σούπερ!!

    Maria684354852

    Πολύ καλή ποιότητα υφάσματος,άνετο και δροσερό για το καλοκαίρι. Το συστήνω!!

Nike Crossover Pantalons curts de bàsquet Dri-FIT de 13 cm - Dona

Nike Crossover

30 % de descompte

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