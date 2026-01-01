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Croàcia 2026
Samarreta de futbol Nike - Home
29,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Ret homenatge al teu equip amb aquesta samarreta. Està confeccionada amb un teixit suau per oferir més comoditat. Escut i colors exclusius que fan destacar la passió pel teu equip.
- Color mostrat: Blanc/Hyper Royal/University Red
- Model: IO8647-100
Croàcia 2026
29,99 €
Ret homenatge al teu equip amb aquesta samarreta. Està confeccionada amb un teixit suau per oferir més comoditat. Escut i colors exclusius que fan destacar la passió pel teu equip.
Detalls del producte
- 100 % cotó
- Color mostrat: Blanc/Hyper Royal/University Red
- Model: IO8647-100
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Croàcia 2026
29,99 €