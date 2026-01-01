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Croàcia 2026 Samarreta de futbol Nike - Home - Blanc/Hyper Royal/University Red

Croàcia 2026

Samarreta de futbol Nike - Home

29,99 €
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Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Ret homenatge al teu equip amb aquesta samarreta. Està confeccionada amb un teixit suau per oferir més comoditat. Escut i colors exclusius que fan destacar la passió pel teu equip.


  • Color mostrat: Blanc/Hyper Royal/University Red
  • Model: IO8647-100

Croàcia 2026

29,99 €

Ret homenatge al teu equip amb aquesta samarreta. Està confeccionada amb un teixit suau per oferir més comoditat. Escut i colors exclusius que fan destacar la passió pel teu equip.

Detalls del producte

  • 100 % cotó
  • Color mostrat: Blanc/Hyper Royal/University Red
  • Model: IO8647-100

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Croàcia 2026 Samarreta de futbol Nike - Home

    Croàcia 2026

    29,99 €

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