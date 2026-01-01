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Croàcia 2026/27 Pilota Nike Pitch - Blanc/University Red

Croàcia 2026/27

Pilota Nike Pitch

24,99 €

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

Mostra la teva passió per l'esport amb la pilota de futbol Nike Pitch. Aquesta pilota té una coberta duradora per mantenir un rendiment uniforme, ideal per a les sessions d’entrenament i per millorar el joc de peus.


  • Color mostrat: Blanc/University Red
  • Model: IQ7535-100

Croàcia 2026/27

24,99 €

Mostra la teva passió per l'esport amb la pilota de futbol Nike Pitch. Aquesta pilota té una coberta duradora per mantenir un rendiment uniforme, ideal per a les sessions d’entrenament i per millorar el joc de peus.

Avantatges

La coberta texturada cosida a màquina optimitza la forma, el tacte i la durabilitat. La cambra d’aire de goma manté la pressió de l’aire i la forma.

Detalls del producte

  • Aquesta pilota té una coberta duradora per mantenir un rendiment uniforme, ideal per a les sessions d’entrenament i per millorar el joc de peus.
  • 62 % polièster, 28 % nylon, 5 % goma, 5 % elastà
  • Color mostrat: Blanc/University Red
  • Model: IQ7535-100

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    Croàcia 2026/27 Pilota Nike Pitch

    Croàcia 2026/27

    24,99 €