Croàcia 2026/27
Pilota Nike Pitch
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Mostra la teva passió per l'esport amb la pilota de futbol Nike Pitch. Aquesta pilota té una coberta duradora per mantenir un rendiment uniforme, ideal per a les sessions d’entrenament i per millorar el joc de peus.
- Color mostrat: Blanc/University Red
- Model: IQ7535-100
Croàcia 2026/27
Mostra la teva passió per l'esport amb la pilota de futbol Nike Pitch. Aquesta pilota té una coberta duradora per mantenir un rendiment uniforme, ideal per a les sessions d’entrenament i per millorar el joc de peus.
Avantatges
La coberta texturada cosida a màquina optimitza la forma, el tacte i la durabilitat. La cambra d’aire de goma manté la pressió de l’aire i la forma.
Detalls del producte
- Aquesta pilota té una coberta duradora per mantenir un rendiment uniforme, ideal per a les sessions d’entrenament i per millorar el joc de peus.
- 62 % polièster, 28 % nylon, 5 % goma, 5 % elastà
- Color mostrat: Blanc/University Red
- Model: IQ7535-100
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Croàcia 2026/27