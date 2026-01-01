Croàcia 2026/27
Gorra Poly 5P Nike Club
Producte esgotat.
Aquest producte no està disponible en aquests moments
Aquesta gorra Nike Club clàssica de profunditat mitjana ofereix un estil versàtil. Està confeccionada amb un teixit de sarja de cotó amb un tractament rentat suau que aporta una comoditat senzilla des del primer dia. La visera precorbada ofereix un estil informal i la cinta regulable a la part posterior t'ajuda a aconseguir l'ajust perfecte.
- Color mostrat: Sport Red/Blanc
- Model: IQ7038-614
Croàcia 2026/27
Aquesta gorra Nike Club clàssica de profunditat mitjana ofereix un estil versàtil. Està confeccionada amb un teixit de sarja de cotó amb un tractament rentat suau que aporta una comoditat senzilla des del primer dia. La visera precorbada ofereix un estil informal i la cinta regulable a la part posterior t'ajuda a aconseguir l'ajust perfecte.
Avantatges
El teixit de sarja de cotó té un tacte suau i és fàcil de portar durant tot el dia. El disseny de profunditat mitjana queda just a sobre del cap i ofereix un perfil versàtil, informal i fàcil de combinar.
Detalls del producte
- El tancament posterior es pot regular amb el lliscador metàl·lic. La cinta de la part posterior es pot enganxar còmodament a la banda absorbent.
- 100 % polièster.
- Rentar a mà
- Color mostrat: Sport Red/Blanc
- Model: IQ7038-614
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Croàcia 2026/27