CR7 Academy Pantalons curts de futbol Dri-FIT - Nen/a

Materials reciclats
CR7 Academy
Pantalons curts Dri-FIT de futbol - Nen/a
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Vola cap a la porteria com Ronaldo mentre perfecciones les teves habilitats al camp. Hem confeccionat aquests pantalons curts de teixit Knit amb la tecnologia Dri-FIT que capil·laritza la suor per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- Color mostrat: Volt/Negre/Negre
- Model: HF4346-702
CR7 Academy
Vola cap a la porteria com Ronaldo mentre perfecciones les teves habilitats al camp. Hem confeccionat aquests pantalons curts de teixit Knit amb la tecnologia Dri-FIT que capil·laritza la suor per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- Cintura elàstica amb cordó per oferir l'ajust perfecte.
- Els panells laterals de malla milloren la transpirabilitat.
Detalls del producte
- Cos/malla: 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Volt/Negre/Negre
- Model: HF4346-702
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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CR7 Academy