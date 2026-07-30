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Nike Court Vision SE Sabatilles - Home - Rattan/Rocky Tan/Mink Brown

Nike Court Vision SE

Sabatilles - Home

84,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

T'encanta l'estil retro del bàsquet dels anys 80? Et presentem les Court Vision. Aquesta versió, inspirada en algunes de les icones del passat, combina el teixit de camuflatge i la pell sintètica amb una sola exterior còncava de goma per oferir comoditat per al dia a dia.


  • Color mostrat: Rattan/Rocky Tan/Mink Brown
  • Model: IV5722-200

Nike Court Vision SE

84,99 €

T'encanta l'estil retro del bàsquet dels anys 80? Et presentem les Court Vision. Aquesta versió, inspirada en algunes de les icones del passat, combina el teixit de camuflatge i la pell sintètica amb una sola exterior còncava de goma per oferir comoditat per al dia a dia.

Avantatges

  • Les perforacions a la puntera i als laterals aporten transpirabilitat.
  • Part superior de tela i pell sintètica per a més durabilitat.

Detalls del producte

  • Zona del turmell enconxada
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Rattan/Rocky Tan/Mink Brown
  • Model: IV5722-200

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (2)

5 estrelles

  • Nickff2a3e3801814ea08d23f919c903aa0c

    Nike always represents with quality design, look and comfort! A++

  • Couldn't Pass these Up

    Felicia964454489

    I love these shoes. They fit well and I LOVE all things camo!!!

Nike Court Vision SE Sabatilles - Home

Nike Court Vision SE

84,99 €

Completa el look

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