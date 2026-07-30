Nike Court Vision SE Sabatilles - Home

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Nike always represents with quality design, look and comfort! A++
T'encanta l'estil retro del bàsquet dels anys 80? Et presentem les Court Vision. Aquesta versió, inspirada en algunes de les icones del passat, combina el teixit de camuflatge i la pell sintètica amb una sola exterior còncava de goma per oferir comoditat per al dia a dia.
Nike Court Vision SE
T'encanta l'estil retro del bàsquet dels anys 80? Et presentem les Court Vision. Aquesta versió, inspirada en algunes de les icones del passat, combina el teixit de camuflatge i la pell sintètica amb una sola exterior còncava de goma per oferir comoditat per al dia a dia.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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5 estrelles
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Nike always represents with quality design, look and comfort! A++
Couldn't Pass these Up
Felicia964454489
I love these shoes. They fit well and I LOVE all things camo!!!
Nike Court Vision SE