Nike Court Vision Low Suede Premium Sabatilles - Home

Nike Court Vision Low Suede Premium
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Les Nike Court Vision Low combinen l'estil de contraatac del bàsquet dels 80 amb el ritme ràpid dels partits més recents. La part superior d'ant suau recorda les sabatilles de bàsquet retro amb un toc de qualitat superior, i la sola exterior còncava clàssica de goma ha aparegut en models icònics del passat.
- Color mostrat: Wheat/Flax/Wheat
- Model: IQ9749-700
Nike Court Vision Low Suede Premium
Les Nike Court Vision Low combinen l'estil de contraatac del bàsquet dels 80 amb el ritme ràpid dels partits més recents. La part superior d'ant suau recorda les sabatilles de bàsquet retro amb un toc de qualitat superior, i la sola exterior còncava clàssica de goma ha aparegut en models icònics del passat.
Avantatges
- La part superior d'ant envelleix per oferir una perfecció suau.
- Les perforacions a la puntera i els laterals afegeixen transpirabilitat.
Detalls del producte
- Part superior de pell autèntica
- Sola exterior de goma
- Color mostrat: Wheat/Flax/Wheat
- Model: IQ9749-700
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Court Vision Low Suede Premium