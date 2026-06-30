 
Imatge 1 de 8
Nike Court Vision Low Sabatilles - Home - Summit White/Silver Sage/Negre

Nike Court Vision Low

Sabatilles - Home

79,99 €
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

T'encanta l'estil retro del bàsquet dels anys 80? Et presentem les Court Vision. El model, que està inspirat en algunes de les icones del passat, combina una pell sintètica amb una sola exterior còncava de goma per oferir comoditat durant tot el dia.


  • Color mostrat: Summit White/Silver Sage/Negre
  • Model: IM0459-104

Nike Court Vision Low

79,99 €

T'encanta l'estil retro del bàsquet dels anys 80? Et presentem les Court Vision. El model, que està inspirat en algunes de les icones del passat, combina una pell sintètica amb una sola exterior còncava de goma per oferir comoditat durant tot el dia.

Avantatges

  • La part superior de pell sintètica i tèxtil és duradora i còmoda.
  • Les perforacions a la puntera i els laterals afegeixen transpirabilitat.
  • La sola exterior còncava de goma està cosida completament per oferir una durabilitat excepcional.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Summit White/Silver Sage/Negre
  • Model: IM0459-104

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (2)

5 estrelles

  • Beautiful

    Abel871517591

    Nice sneaker for every occasion. I love it

  • Altijd goed

    johnbc563c7888a1942868d8abdb014886033

    Voor mij mijn 4 de keer Court, deze vind ik bijzonder mooi!

Nike Court Vision Low Sabatilles - Home

Nike Court Vision Low

79,99 €

Completa el look

Item 3 of 4