Nike Court Borough Mid 2 Sabatilles - Nadó i infant

Great Store
AaronH778789036
They’re great and my grandson love dem boss on his foot too
Amb les Nike Court Borough Mid 2, els més petits brillaran com una estrella fora de la pista. El disseny de perfil mitjà clàssic incorpora pell duradora per oferir un look i un tacte prèmium. Corretja de veta adherent perquè siguin fàcils de posar i de treure.
Nike Court Borough Mid 2
COMODITAT ALL-STAR.
Amb les Nike Court Borough Mid 2, els més petits brillaran com una estrella fora de la pista. El disseny de perfil mitjà clàssic incorpora pell duradora per oferir un look i un tacte prèmium. Corretja de veta adherent perquè siguin fàcils de posar i de treure.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.9 estrelles
Great Store
AaronH778789036
They’re great and my grandson love dem boss on his foot too
SuperStar2
Really cute! Our daughter spotted these online and started dancing she like them so much. After we received them, she has worn them almost everyday.
Love it
QuintazW656454241
Perfect shoe for a toddler Fits great and very versatile with many of her clothes
Nike Court Borough Mid 2
Descobreix les sabatilles Nike Court Borough Mid 2 per a nadó i infant
Aquest disseny clàssic de perfil alt està confeccionat amb pell duradora fàcil de netejar i inclou dues tires amb veta adherent per oferir un ajust segur i senzill.
L'amortiment enconxat al voltant del turmell i a la llengüeta aporta més comoditat als petits caminants.