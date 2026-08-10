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Puntuació alta
Nike Court Borough Mid 2 Sabatilles - Nadó i infant - Blanc/Blanc/Blanc

Nike Court Borough Mid 2

Sabatilles - Nadó i infant

49,99 €
Blanc/Blanc/Blanc
Negre/Negre/Blanc
Blanc/Picante Red/Barely Volt/Current Blue
Blanc/Pink Foam
Negre/Negre/Negre
Blanc/Blanc/Blanc
Blanc/Negre
Grey Fog/Iron Grey/Volt/Game Royal
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  • El disseny queda petit; et recomanem que demanis una talla més
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Amb les Nike Court Borough Mid 2, els més petits brillaran com una estrella fora de la pista. El disseny de perfil mitjà clàssic incorpora pell duradora per oferir un look i un tacte prèmium. Corretja de veta adherent perquè siguin fàcils de posar i de treure.


  • Color mostrat: Blanc/Blanc/Blanc
  • Model: CD7784-100

Nike Court Borough Mid 2

49,99 €

COMODITAT ALL-STAR.

Amb les Nike Court Borough Mid 2, els més petits brillaran com una estrella fora de la pista. El disseny de perfil mitjà clàssic incorpora pell duradora per oferir un look i un tacte prèmium. Corretja de veta adherent perquè siguin fàcils de posar i de treure.

Avantatges

  • Disseny de pell resistent i fàcil de netejar.
  • Els cordons elàstics amb veta adherent fan que la sabatilla sigui fàcil de posar i treure.
  • Enconxat a la llengüeta i a la zona del turmell per proporcionar una comoditat addicional.
  • Ranures a la sola perquè siguin més flexibles.

Detalls del producte

  • Sola exterior còncava per a un look clàssic.
  • Color mostrat: Blanc/Blanc/Blanc
  • Model: CD7784-100

Talles i ajustos

    • El disseny queda petit; et recomanem que demanis una talla més
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (386)

4.9 estrelles

  • Great Store

    AaronH778789036

    They’re great and my grandson love dem boss on his foot too

  • SuperStar2

    Really cute! Our daughter spotted these online and started dancing she like them so much. After we received them, she has worn them almost everyday.

  • Love it

    QuintazW656454241

    Perfect shoe for a toddler Fits great and very versatile with many of her clothes

Nike Court Borough Mid 2 Sabatilles - Nadó i infant

Nike Court Borough Mid 2

49,99 €

Completa el look

Item 3 of 9

Descobreix les sabatilles Nike Court Borough Mid 2 per a nadó i infant

Senzilles i duradores

Aquest disseny clàssic de perfil alt està confeccionat amb pell duradora fàcil de netejar i inclou dues tires amb veta adherent per oferir un ajust segur i senzill.

Més amortiment

L'amortiment enconxat al voltant del turmell i a la llengüeta aporta més comoditat als petits caminants.