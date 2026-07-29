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Nike Control Pilota de futbol - Blanc/Carmesí brillant/Anthracite/Negre

Nike Control

Pilota de futbol

139,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Fabricada amb la nostra innovadora tecnologia OMNISculpt, la pilota de futbol Control incorpora ranures a la carcassa per oferir una trajectòria més precisa en cada xut. La confecció de quatre panells amb costures escalonades més curtes ofereix zones de contacte més grans i una forma més esfèrica. La tecnologia All Conditions Control (ACC) ofereix una textura adherent en condicions humides o seques.


  • Color mostrat: Blanc/Carmesí brillant/Anthracite/Negre
  • Model: IQ0618-100

Nike Control

139,99 €

Fabricada amb la nostra innovadora tecnologia OMNISculpt, la pilota de futbol Control incorpora ranures a la carcassa per oferir una trajectòria més precisa en cada xut. La confecció de quatre panells amb costures escalonades més curtes ofereix zones de contacte més grans i una forma més esfèrica. La tecnologia All Conditions Control (ACC) ofereix una textura adherent en condicions humides o seques.

Avantatges

  • Els colors en contrast eleven significativament el seguiment visual de la pilota.
  • La tinta s'ha col·locat de manera estratègica per augmentar l'adherència i perfeccionar les propietats aerodinàmiques.

Detalls del producte

  • 37 % poliuretà (PU), 33 % goma, 20 % polièster, 10 % raió
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blanc/Carmesí brillant/Anthracite/Negre
  • Model: IQ0618-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Awesome sauce

    parisj750639359

    This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended

Nike Control Pilota de futbol

Nike Control

139,99 €

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