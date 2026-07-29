Nike Control Pilota de futbol

Awesome sauce
parisj750639359
This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended
Fabricada amb la nostra innovadora tecnologia OMNISculpt, la pilota de futbol Control incorpora ranures a la carcassa per oferir una trajectòria més precisa en cada xut. La confecció de quatre panells amb costures escalonades més curtes ofereix zones de contacte més grans i una forma més esfèrica. La tecnologia All Conditions Control (ACC) ofereix una textura adherent en condicions humides o seques.
Nike Control
Fabricada amb la nostra innovadora tecnologia OMNISculpt, la pilota de futbol Control incorpora ranures a la carcassa per oferir una trajectòria més precisa en cada xut. La confecció de quatre panells amb costures escalonades més curtes ofereix zones de contacte més grans i una forma més esfèrica. La tecnologia All Conditions Control (ACC) ofereix una textura adherent en condicions humides o seques.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Awesome sauce
parisj750639359
This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended
Nike Control