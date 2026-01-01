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Nike Conjunt de tres peces Swoosh amb capsa - Nadó - Cobalt Bliss

Nike

Conjunt de tres peces Swoosh amb capsa - Nadó

30 % de descompte

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

Equipa fàcilment els atletes més joves amb l'estil Swoosh de cap a peus d'aquest conjunt de tres peces bàsiques que fan joc i que es poden combinar fàcilment amb altres peces de roba infantil. El bodi té espatlles superposades i tancaments amb cinta i botons a pressió a l'entrecuix per facilitar el canvi de roba, mentre que la gorra i els botins del conjunt inclouen logotips brodats.


  • Color mostrat: Cobalt Bliss
  • Model: HA5899-479

Nike

30 % de descompte

Equipa fàcilment els atletes més joves amb l'estil Swoosh de cap a peus d'aquest conjunt de tres peces bàsiques que fan joc i que es poden combinar fàcilment amb altres peces de roba infantil. El bodi té espatlles superposades i tancaments amb cinta i botons a pressió a l'entrecuix per facilitar el canvi de roba, mentre que la gorra i els botins del conjunt inclouen logotips brodats.

Detalls del producte

  • Gorra/bodi: 60 % cotó, 40 % polièster. Botins: 51 % cotó, 46 % polièster, 3 % elastà
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Cobalt Bliss
  • Model: HA5899-479

Talles i ajustos

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    Nike Conjunt de tres peces Swoosh amb capsa - Nadó

    Nike

    30 % de descompte

    Completa el look