Nike
Conjunt de tres peces Swoosh amb capsa - Nadó
Producte esgotat.
Aquest producte no està disponible en aquests moments
Equipa fàcilment els atletes més joves amb l'estil Swoosh de cap a peus d'aquest conjunt de tres peces bàsiques que fan joc i que es poden combinar fàcilment amb altres peces de roba infantil. El bodi té espatlles superposades i tancaments amb cinta i botons a pressió a l'entrecuix per facilitar el canvi de roba, mentre que la gorra i els botins del conjunt inclouen logotips brodats.
- Color mostrat: Cobalt Bliss
- Model: HA5899-479
Nike
Equipa fàcilment els atletes més joves amb l'estil Swoosh de cap a peus d'aquest conjunt de tres peces bàsiques que fan joc i que es poden combinar fàcilment amb altres peces de roba infantil. El bodi té espatlles superposades i tancaments amb cinta i botons a pressió a l'entrecuix per facilitar el canvi de roba, mentre que la gorra i els botins del conjunt inclouen logotips brodats.
Detalls del producte
- Gorra/bodi: 60 % cotó, 40 % polièster. Botins: 51 % cotó, 46 % polièster, 3 % elastà
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Cobalt Bliss
- Model: HA5899-479
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
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