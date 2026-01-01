 
Imatge 1 de 9
Nike Conjunt de tres peces Lifestyle amb dessuadora amb caputxa i samarreta - Nen/a petit/a - Negre

Nike

Conjunt de tres peces Lifestyle amb dessuadora amb caputxa i samarreta - Nen/a petit/a

64,99 €
Negre
Midnight Navy
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Equipa els petits atletes de casa amb un estil esportiu, versàtil i ben combinat amb aquest conjunt de tres peces. La samarreta d'ajust estàndard té un coll rodó sense etiqueta perquè sigui més còmoda. La dessuadora amb caputxa i cremallera completa és una peça bàsica que es pot posar en qualsevol moment, mentre que els pantalons a joc venen amb cintura elàstica per oferir un ajust còmode per a qualsevol activitat durant tot el dia.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: JA3219-010

Nike

64,99 €

Equipa els petits atletes de casa amb un estil esportiu, versàtil i ben combinat amb aquest conjunt de tres peces. La samarreta d'ajust estàndard té un coll rodó sense etiqueta perquè sigui més còmoda. La dessuadora amb caputxa i cremallera completa és una peça bàsica que es pot posar en qualsevol moment, mentre que els pantalons a joc venen amb cintura elàstica per oferir un ajust còmode per a qualsevol activitat durant tot el dia.

Detalls del producte

  • 60 % cotó, 40 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: JA3219-010

Talles i ajustos

    • El model de la fotografia porta una talla 6 i fa 109 cm d'alçada
    • La model de la fotografia porta una talla 6 i fa 131 cm d'alçada
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike.

    Nike Conjunt de tres peces Lifestyle amb dessuadora amb caputxa i samarreta - Nen/a petit/a

    Nike

    64,99 €

    Completa el look