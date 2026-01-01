Nike
Conjunt de tres peces Lifestyle amb dessuadora amb caputxa i samarreta - Nadó (12-24 M)
Equipa els petits atletes de casa amb un estil esportiu, versàtil i ben combinat amb aquest conjunt de tres peces. La samarreta d'ajust estàndard té un coll rodó sense etiqueta perquè sigui més còmoda. La dessuadora amb caputxa i cremallera completa és una peça bàsica que es pot posar en qualsevol moment, mentre que els pantalons a joc venen amb cintura elàstica per oferir un ajust còmode per a qualsevol activitat durant tot el dia.
- Color mostrat: Midnight Navy
- Model: IZ7376-410
Nike
Equipa els petits atletes de casa amb un estil esportiu, versàtil i ben combinat amb aquest conjunt de tres peces. La samarreta d'ajust estàndard té un coll rodó sense etiqueta perquè sigui més còmoda. La dessuadora amb caputxa i cremallera completa és una peça bàsica que es pot posar en qualsevol moment, mentre que els pantalons a joc venen amb cintura elàstica per oferir un ajust còmode per a qualsevol activitat durant tot el dia.
Detalls del producte
- 60 % cotó, 40 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Midnight Navy
- Model: IZ7376-410
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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