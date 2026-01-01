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Nike Conjunt de samarreta de coll rodó i leggings estampats - Nadó (12-24 M) - Negre

Nike

Conjunt de samarreta de coll rodó i leggings estampats - Nadó (12-24 M)

44,99 €
Negre
Pink Rise
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Sigui per jugar, relaxar-se o anar a l'escola, aquest conjunt de dues peces és perfecte per vestir els petits atletes. La dessuadora de teixit Fleece té espatlles caigudes per oferir un ajust relaxat i tancaments amb botons de pressió a la part posterior per facilitar el canvi de roba. Els leggings acampanats del conjunt incorporen una cintura elàstica per ajustar-se amb comoditat. A més, la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor, manté la frescor i la transpirabilitat mentre juga.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: IZ7283-010

Nike

44,99 €

Sigui per jugar, relaxar-se o anar a l'escola, aquest conjunt de dues peces és perfecte per vestir els petits atletes. La dessuadora de teixit Fleece té espatlles caigudes per oferir un ajust relaxat i tancaments amb botons de pressió a la part posterior per facilitar el canvi de roba. Els leggings acampanats del conjunt incorporen una cintura elàstica per ajustar-se amb comoditat. A més, la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor, manté la frescor i la transpirabilitat mentre juga.

Detalls del producte

  • Part superior: 60 % cotó, 40 % polièster. Leggings: 88 % polièster, 12 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: IZ7283-010

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Conjunt de samarreta de coll rodó i leggings estampats - Nadó (12-24 M)

    Nike

    44,99 €

    Completa el look