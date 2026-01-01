Nike
Conjunt de samarreta de coll rodó i leggings estampats - Nadó (12-24 M)
Sigui per jugar, relaxar-se o anar a l'escola, aquest conjunt de dues peces és perfecte per vestir els petits atletes. La dessuadora de teixit Fleece té espatlles caigudes per oferir un ajust relaxat i tancaments amb botons de pressió a la part posterior per facilitar el canvi de roba. Els leggings acampanats del conjunt incorporen una cintura elàstica per ajustar-se amb comoditat. A més, la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor, manté la frescor i la transpirabilitat mentre juga.
- Color mostrat: Negre
- Model: IZ7283-010
Nike
Sigui per jugar, relaxar-se o anar a l'escola, aquest conjunt de dues peces és perfecte per vestir els petits atletes. La dessuadora de teixit Fleece té espatlles caigudes per oferir un ajust relaxat i tancaments amb botons de pressió a la part posterior per facilitar el canvi de roba. Els leggings acampanats del conjunt incorporen una cintura elàstica per ajustar-se amb comoditat. A més, la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor, manté la frescor i la transpirabilitat mentre juga.
Detalls del producte
- Part superior: 60 % cotó, 40 % polièster. Leggings: 88 % polièster, 12 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre
- Model: IZ7283-010
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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